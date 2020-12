W serwisie Urbanatordays.com użytkownicy znajdą m.in. multimedialny materiał warsztatowy do samodzielnego i grupowego ćwiczenia, platformę konsultacyjną, na której porad i wskazówek udzielać będą muzycy wchodzący w skład Urbanatora, forum wymiany muzyki, pomysłów, umożliwiające organizację jam session, łączenie się w zespoły, a także masterclassy, czy wsparcie prawne i psychologiczne tak ważne dla wrażliwych młodych artystów nie tylko w czasach pandemicznych. Dostęp do platformy jest bezpłatny, wymagana rejestracja.

Od piętnastu lat Michał Urbaniak spotyka się z młodymi muzykami, żeby wraz z mistrzowską kadrą z Nowego Jorku zarażać ich miłością do jazzu, a następnie grać wspólne koncerty. Ta idea pierwotnie zrodziła się w Nowym Jorku i zaowocowała współpracą z wydawnictwami wytworni Hip Bop Records potwierdzając pozycję Urbanatora tak na polskim jak i amerykańskim rynku. Stały skład Urbanatora tworzą m.in.: Mark Whitfileld, basista Otto Williams, trębacz Michael Patches Stewart, raper Walter West, klawiszowiec Michał Wróblewski, bębniarz Frank Parker oraz wokalistka Irene Blackman, córka zmarłego pianisty Dona Blackmana.

Ze względu na pandemię warsztaty i koncerty w tym roku nie mogą odbyć się w dotychczasowej formule, dlatego postanowiłem przenieść je do świata wirtualnego. Już dawno myślałem o tym, by stworzyć początkującym muzykom miejsce, z którego będą mogli korzystać przez cały rok, nie tylko w czasie trwania naszego festiwalu. Wydarzenia minionych miesięcy wprawiły tę myśl w ruch przyspieszając decyzję o stworzenie wirtualnej wersji Urbanator Days - mówi muzyk, pomysłodawca Urbanator Days. Wierzę, że takie działania i takie miejsca jak nasza wirtualna platforma są potrzebne, by inspirować, umożliwiać przepływ twórczej energii, z której potrafią zrodzić się prawdziwe perełki muzyczne - dodaje Urbaniak.

Serwis jest bezpłatny, aby z niego skorzystać potrzebna jest rejestracja. Poza multimedialnym materiałem warsztatowym (nuty i partytury dostępne będą w formie video), czy możliwością video czatowania z profesjonalnymi muzykami, na platformie pojawi się także Urbanator Radio grające muzykę Urbanatora oraz jego warsztatowiczów. Planowane są również darmowe i płatne webinary oraz masterclassy (udostępnianie także wszystkim szkołom wyższym w kraju związanym z muzyką rytmiczną). Organizatorzy zapraszają do współpracy przy nich polskie i światowe gwiazdy muzyki, które chcą podzielić się swoim doświadczeniem z kursantami. Platforma dostępna jest w języku angielskim, jej zasięg ma być międzynarodowy, dzięki temu ma ona także promować polskich twórców za granicą. Unikatową funkcją są porady prawne m.in. z zakresu prawa autorskiego, a także porady psychologa na temat tego, jak radzić sobie ze stresem podczas występów, czy ze spadkiem nastroju spowodowanym pandemią i długotrwałym przebywanie w izolacji społecznej.

Na platformie odbędzie się także konkurs dla użytkowników, którego zwieńczeniem ma być wydanie na przełomie 2020/2021 płyty z najlepszymi utworami. Będzie to już drugi krążek Urbanatora.

Inauguracja platformy online, odbędzie się już 11 grudnia (piątek) o godz. 18:00. Spotkanie poprowadzi Michał Urbaniak na platformie www./urbanatordays.com/. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dla pierwszych 100 zarejestrowanych osób mamy specjalną niespodziankę - kultową płytę URBANIZER “Just a Funky Feeling”.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Polsce oraz pod patronatem Fundacji Legalna Kultura.