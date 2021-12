„ALGORITHM (The Global Edition)” zawiera dodatkowo 15 bonusowych remiksów utworów pochodzących z oryginalnego albumu. W każdym z remiksów pojawia się dodatkowo przynajmniej jeden twórca z eklektycznej rodziny Universal Music Group, co oznacza, że liczba gości - pochodzących z różnych zakątków globu - wzrosła do blisko 50.

- „ALGORITHM” z wielu powodów to dla mnie wyjątkowy projekt - mówił raper przy okazji listopadowej premiery „Snoop Dogg Presents THE ALGORITHM”. - Bardzo się cieszę, że mogę zaprezentować fanom na całym świecie swój pierwszy album w barwach Def Jam. Razem ze starymi, dobrymi znajomymi i z nowym pokoleniem artystów związanych z labelem, zmieniamy reguły gry, przywracając muzyce emocje.