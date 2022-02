Wyjaśniając znaczenie tytułu „Bad Friday”, frontman Jonathan Higgs mówi: Ta piosenka opowiada o przemocy i usprawiedliwianiu jej przez hasło „szalony wieczór”. Na „Raw Data Feel”, Everything Everything przeprowadzają rewolucję we współczesnej muzyce pop. Album został wyprodukowany przez gitarzystę zespołu, Alexa Robertshawa oraz Toma Fullera.

Tytuł albumu „Raw Data Feel”, jak mówi perkusista Michael Spearman, odzwierciedla twórczość „prosto z serca, a nie z ego”.

Jak mówi Jonathan Higgs, surowość słyszalna jest także w brzmieniu płyty. Technologia spotyka się z organicznymi dźwiękami. Myślę, że istnieje pewien rodzaj interakcji między technologią Alexa a człowiekiem, który jej używa, co jest dość wyjątkowe. Naprawdę nie wstydzę się powiedzieć, że uważam to za niesamowite. „Raw Data Feel” to płyta, która w naszych w mrocznych czasach stara się reaktywować ideę spontaniczności, eksploracji, a nawet czystej. nieokiełznanej zabawy.