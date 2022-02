The Blaze live, czyli audiowizualna uczta emocjonalnej elektroniki

Jednym z najważniejszych koncertów na tegorocznej edycji Audioriver będzie występ francuskiego duetu The Blaze, który w Płocku zaprezentuje swój nowy live show z materiałem z kolejnej, niewydanej jeszcze płyty. Projekt tworzą Guillaume i Jonathan Alric, a ich twórczość zachwyciła słuchaczy na całym świecie, a także prestiżowe media, na czele z The New York Times. W 2018 roku ukazał się ich debiutancki album pt. „Dancehall”, a poprzedzająca ją EP-ka z takimi hitami, jak "Virile", czy "Territory" została doceniona nie tylko ze względu na świetny materiał muzyczny, ale również dzięki świetnym klipom, wyróżnionym m.in. na Berlin Music Awards czy UK Music Awards. Występy The Blaze na żywo to również wyjątkowa mieszanka wrażeń audiowizualnych, co udowodnili występując na takich festiwalach, jak Coachella, Primavera Sound czy Audioriver 2019. Po sukcesie swojego poprzedniego krążka, Guillaume i Jonathan pracują nad kolejnym studyjnym albumem.Tegoroczna edycja Audioriver to wyjątkowa okazja, abyposłuchać ich nowego materiału, ponieważ The Blaze w wersji live usłyszymy w tym roku tylko na wybranych światowych festiwalach.

Sprzedaż obecnej puli karnetów na Audioriver 2022 potrwa tylko do niedzieli, 20 lutego do godz. 23:59.