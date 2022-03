Z okazji 10-lecia premiery „Ukulele Songs”, 6 maja w sprzedaży pojawi się winylowa edycja deluxe (Deluxe Edition LP) na wysokiej jakości, 180-gramowym czarnym winylu.

Wydawnictwo zawierać będzie 16 oryginalnych utworów, 16-stronicową książeczkę i unikatową litografię. W sprzedaży dostępna będzie również wersja standardowa na czarnym, 180-gramowym krążku.

„Ukulele Songs” to mieszanka autorskich piosenek Veddera, które pierwotnie wykonywał tylko na żywo, oraz klasyków i standardów. Płytę otwiera znany z repertuaru Pearl Jam przearanżowany numer „Can’t Keep” (z albumu „Riot Act” z 2002 roku), po którym pojawiają się przejmujące „Sleeping By Myself”, miłosne „Satellite” czy pełne nadziei „Light Today” oraz instrumentalne interludium „Waving Palms”.

Na „Ukulele Songs” nie zabrakło gości. Glen Hansard (The Frames, „Once”) dodał irlandzki klimat do nagrania „Sleepless Nights”, rozsławionego w 1960 roku przez The Everly Brothers, a później interpretowanego przez takich artystów, jak Emmylou Harris, Patty Loveless czy Elvis Costello. Z kolei w przeróbce jazzowego standardu „Tonight You Belong To Me” słyszymy głos Cat Power. Pochodząca z „Ukulele Songs” piosenka „You Belong To Me” trafiła niedawno do filmu „Bez pożegnania” oraz horrorowego serialu HBO, „Kraina Lovecrafta”.

W zestawie znalazły się ponadto piękne covery „More Than You Know” (Billy’ego Rose’a i Edwarda Eliscu), „Once In A While” (Michaela Edwardsa i Buda Greena) czy zamykające całość „Dream A Little Dream” (Fabiana Andre, Wilbura Schwandta oraz Gusa Kahna).