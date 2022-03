W kategorii Zespół/Projekt Artystyczny Roku konkurują Fisz Emade, Kwiat Jabłoni, Męskie Granie, Muchy i OIO.

O statuetkę Fryderyka w kategorii Artysta Roku powalczą Krzysztof Zalewski Mata, Mrozu, Ralph Kaminski i Szczyl. Z kolei na tytuł Artystki Roku szanse mają Daria Zawiałow, Kaśka Sochacka, Mery Spolsky, Sanah, Young Leosia.

W kategorii Fonograficzny Debiut Roku nominowanymi są Bryska, Kaśka Sochacka, Ochman, Szczyl, Young Leosia.

W kategorii Album Roku Muzyka Korzeni, Blues nominowane zostały płyty "Tobie" zespołu Dagadana, "Totem" Jareckiego, "Pieśni współczesne" Miuosha i Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, "Półmrok" grupy Tulia oraz "Yugen" Wojtka Mazolewskiego.

Na tytuł Albumu Roku w kategorii Piosenka Poetycka i Literacka szansę mają "Osiecky" De Mono, "Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj" Mery Spolsky, "Ocali nas miłość" Organka, "Kora" Ralpha Kaminskiego, "Dziki książę" Variété.

Ballady i protesty

Nominacje w kategorii Album Roku Alternatywa otrzymały "Ballady i protesty" Fisz Emade, "Music For Film and Theatre" Hani Rani, "Inner Symphonies" Hani Rani i Dobrawy Czocher, "Ślepota" Kuby Kawalca i "Ave Maria" Marii Peszek.

O statuetkę Fryderyka w kategorii Album Roku Elektronika powalczą "Balladyna" Baasch, "Are You There" Michała Łapaja, "4get" Rysy, "Los Tapes 001" Steez83, "Echo" Mrency.

W kategorii Autor/Autorka/Team Autorski Roku nominowanymi są Bartek Fisz Waglewski, Daria Zawiałow, Michał Wiraszko, Sanah i Sobel.

O Tytuł Kompozytor/Kompozytorki/Teamu Kompozytorskiego Roku walczą Kaśka Sochacka oraz teamy: Daria Zawiałow i Michał Kush, Hania Rani i Dobrawa Czocher, Sanah i Jakub Galiński, Sobel i Piotr Lewandowski.

Nagrodę Fryderyk 2022 w kategorii Producent / Producentka / Team Producencki Roku otrzymać mogą: Atutowy (Adam Wiśniewski), Hania Rani, Magiera, Jakub Galiński i team Dominik Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór.

Na tytuł Albumu Roku w kategorii Jazz mają szansę płyty "Poetry" Adama Bałdycha, "Renaissance Gesualdo" Anna Gadt Trio, "Live" Ewy Bem, "Nasza miłość" Doroty Miśkiewicz i Henryka Miśkiewicza, "En Attendant" Marcin Wasilewski Trio.

O Nagrodę Fryderyk 2022 w kategorii Artysta Roku – Jazz powalczą Adam Bałdych, Ewa Bem, Dorota Miśkiewicz, Henryk Miśkiewicz, Marcin Wasilewski Trio.

W kategorii Fonograficzny Debiut Roku nominowani są Szymon Białorucki, Maciej Kitajewski, Marek Konarski, Paweł Mańka, Daniel Nosewicz.

Za Teledysk Roku mają szansę być nagrodzeni Brodka i Przemek Dzienis za teledysk "Game Change". MYK Collective został nominowany w tej kategorii dwukrotnie, za teledysk do piosenki "Za krótki sen" Darii Zawiałow i Dawida Podsiadły oraz za teledysk do "Ciebie też, bardzo" Męskie Granie Orkiestra 2021. Dawid Misiorny i Tymon Nogalski (HARTwarsaw) są nominowani za wideo do kawałka "Potrzeba skał" Rosalie. feat. Król, a Zuzanna Irena Jurczak i Michał Pańszczykza klip do piosenki "Kolońska i szlugi" Sanah.

Na Fryderyka za Utwór Roku mają szansę piosenki: "Za krótki sen" Darii Zawiałow i Dawida Podsiadły, "I Ciebie też bardzo" Męskie Granie 2021 (Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino), "Złoto" Mrozu, „Szaroróżowe” Much oraz "Kolońska i szlugi" Sanah.

Nagrodę Fryderyk 2022 w kategorii Album Roku Rock / Metal otrzymać mogą płyty "Kłamstwo to nowa prawda" Dezertera, "Dziwna Wiosna" Dziwnej Wiosny, "Szaroróżowe" Much, "Na razie stoję, na razie patrzę" Organka oraz "Atak!" WaluśKraksaKryzys.

Na tytuł Albumu Roku kategorii Hip Hop mają szansę "Młody Matczak" MATA, "Pułapka na motyle" Sobel, "NIC" Sokół, "Polska Floryda" Szczyl, "Szpedałem dupe" Zdechły Osa.

W kategorii Album Roku Indie Pop szanse mają "Brut" Brodki, "Ciche Dni" Kasi Sochackiej, "Dziękuję" Króla, "Mogło być nic" Kwiatu Jabłoni i "MTV Unplugged Natalii Przybysz.

O tytuł Album Roku Pop walczą "Wojny i noce" Darii Zawiałow, "MTV Unplugged" Krzysztofa Zalewskiego, "Męskie Granie 2020", "Ochman" Ochman i "Irenka" Sanah.

Nominowanych do Fryderyków w kategoriach muzyki klasycznej poznamy w czwartek 24 marca.