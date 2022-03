Nowe wydanie zawiera aż 22 niepublikowane wcześniej nagrania. Premiera zaplanowana jest na 29 kwietnia 2022.

20 lat temu, w 2002 roku ukazał się album nieznanej wówczas, 22-letniej wokalistki, kompozytorki i pianistki. Płyta wydana przez jazzową wytwórnię Blue Note Records nie była ani albumem stricte jazzowym, ani nie wpisywała się klimat komercyjnego popu 2002 roku. Mimo to, debiutancki album Norah Jones Come Away With Me oczarował świat, prezentując jeden z najwspanialszych głosów naszych czasów. Album stopniowo urastał do rangi globalnego fenomenu, osiągając 1. miejsce w 20 krajach, sprzedając prawie 30 milionów egzemplarzy i zdobywając 8 nagród GRAMMY w 2003 roku, min. w kategoriach Album Roku, Płyta Roku, Piosenka Roku i Najlepszy Nowy Artysta.

29 kwietnia w Blue Note/UMe ukaże się „Come Away With Me: 20th Anniversary Super Deluxe Edition”, niezwykła 44-ścieżkowa kolekcja, prezentująca po raz pierwszy pełną historię tworzenia albumu należącego już do światowej klasyki. Oprócz zremasterowanego oryginalnego krążka, który został wyprodukowany przez Arifa Mardina, Super Deluxe Edition zawiera 22 niepublikowane wcześniej utwory, w tym oryginalne ścieżki demo.

Wśród nich znalazła się urzekająca wersja standardu jazzowego „Spring Can Really Hang You Up The Most”, którą Norah nagrała w swojej szkolnej sali, akompaniując sobie na pianinie. Ponadto, wydanie zawiera kompletne demo z pierwszej sesji, które artystka stworzyła po podpisaniu kontraktu, oraz pierwszą wersję albumu, który Norah nagrała w Allaire Studios z producentem Craigiem Streetem. Większość z nagrań nie była nigdy prezentowana i oferuje fascynujące, nowe spojrzenie na album.