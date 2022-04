"Ja Pas!” to jeden z najbardziej znanych, solowych utworów Nosowskiej. Ukazał się w 2018 roku i od tamtej pory zebrał prawie 5,5 mln wyświetleń w serwisie YouTube. Interpretacja Reni Jusis, stworzona specjalnie z okazji XX-lecia Kayaxu, jest w zupełnie nowym stylu. Artystka nadała piosence charakterystycznego, francuskiego klimatu, z którego znamy ją już po ostatnim albumie “Je Suis Reni”.

Zobacz klip do coveru “Ja Pas!”:

Reni Jusis o coverze “Ja Pas!”:

Niezwykle sobie cenię twórczość i teksty Kasi Nosowskiej, w szczególności w połączeniu z muzyką elektroniczną, co miało miejsce na jej solowej płycie BASTA! Do utworu „Ja pas!” udało jej się napisać bezpretensjonalny tekst o alkoholizmie, a jej chrypliwa barwa głosu w połączeniu z agresywnym tonem i beatem, była doskonałym przekaźnikiem gniewu. Ponieważ nie chciałam wozić drewna do lasu i dorzucać swojej elektroniki, postanowiłam mierząc się z tym reworkiem sięgnąć po instrumentarium, w którym ostatnio czuję się najlepiej, czyli nawiązać do klimatów gypsy jazzu, swingu i ulicznej francuskiej chanson. Mam nadzieję, że dzięki temu udało nam się zinterpretować „Ja pas!" z przymrużeniem oka i podkreślić humor, dystans i autoironię, które są moimi ulubionymi cechami twórczości Nosowskiej.