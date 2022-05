Wydawnictwo dostępne będzie w twardej okładce oraz w formie audiobooka czytanego przez samego Bono.

Choć życie i kariera Bono zostały szczegółowo opisane, w „Surrender” to Bono chwyta za pióro i po raz pierwszy spisuje swoje historie. W swoim unikatowym stylu opowiada o dorastaniu w Dublinie, nagłej śmieci matki, gdy miał 14 lat, o swej wielkiej podróży z U2, o aktywizmie na rzecz walki z AIDS i skrajnym ubóstwem. Ze szczerością, autorefleksją i humorem Bono otwiera się, przybliżając swoją rodzinę, przyjaciół oraz wiarę, które podtrzymywały go na duchu, stawiały przed nim wyzwania i kształtowały go.

„Surrender” opatrzono podtytułem „40 Songs, One Story”. W ten sposób książka podzielona została na 40 rozdziałów, z których każdy nosi tytuł za jedną z piosenek U2. Na potrzeby wydawnictwa Bono przygotował także 40 oryginalnych rysunków. Jeden z nich został przekształcony w animację, którą dopełnia narracja gwiazdora. Wideo promuje nadchodzącą książkę i rozdział „Out of Control”, w którym rockman opowiada o tym, jak powstał pierwszy singiel U2 wydany dokładnie 40 lat temu, w dniu 18. urodzin Bono, 10 maja 1978 roku.