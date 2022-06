OFF Festival Katowice 2022 odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów. 4 sierpnia odbędą się natomiast poprzedzające go koncerty w ramach OFF Before Czujesz Klimat?

W gmachu kościoła ewangelicko-augsburskiego wystąpi Eddie Chacon, który rozpoczynał karierę jako połowa duetu Charles&Eddie. Jego singiel "Would I Lie To You?" to jeden z największych hitów lat 90. Eddie Chacon przez wiele lat milczał, by w 2020 roku wrócić do tworzenia muzyki. Jego występ poprzedzi koncert Jerry & The Pelican System - zespołu jazzowego saksofonisty Jerzego Mączyńskiego.

W willi słynnego kompozytora Wojciecha Kilara wystąpi Alabaster dePlume - poeta, performer, saksofonista z Manchesteru. W auli Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza pojawi się z kolei amerykańska śpiewaczka, kompozytorka i producentka Nandi Rose Plunkett, fanom znana jako Half Waif. Przed jej koncertem zaprezentuje się Julek Ploski, jeden z najciekawszych przedstawicieli polskiego elektronicznego undergroundu.

W restauracji Wolno zagra Pink Siifu ze swoim zespołem Negro 6’, łączący punk, jazz i rap, a przed nimi - raper Jerzyk Krzyżyk. W biurowcu .KTW II - 133 metry nad ziemią - wystąpi nowojorczyk MIKE, a jego koncert poprzedzi nath, czyli Natalia Korpowska z Bydgoszczy.

Z powodu pandemii popularny, odwiedzany co roku przez kilkanaście tysięcy fanów muzyki OFF Festival nie odbył się ani w 2020 r., ani w 2021 roku. W tym roku odbędzie się po raz 15. Wystąpią m.in.: Iggy Pop, Central Cee, Metronomy, Mura Masa, Bedoes, Rina Sawayama i Bikini Kill.