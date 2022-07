Belgijska artystka zawita do naszego kraju 24 października 2022 r., by w warszawskiej Progresji zaprezentować m.in. materiał z najnowszej, wydanej w tym roku płyty „Persona”. Bilety w cenie 130 PLN do nabycia od środy, 13 lipca od godziny 11.00.

Jej debiutancki album stał się muzyczną sensacją roku 2011 i otworzył drzwi do międzynarodowej kariery. Na koncie ma współpracę wieloma artystami, w tym z Cee-lo Greenem i Childish Gambino, otwierała koncerty przed samym Prince’em, a nawet wystąpiła na królewskim weselu w Luksemburgu w 2012 r.

Zaczęła grać na gitarze akustycznej i komponować własne piosenki w wieku 15 lat, a jako nastolatka umiejętnie doskonaliła swoją charakterystyczną mieszankę soulu, hip-hopu, funku i reggae. W wieku 20 lat podpisała kontrakt płytowy a wspomniany już debiutancki album Sue odniósł błyskawicznie sukces, podbijając listy przebojów w Belgii i docierając do pierwszej dziesiątki w kilku innych krajach europejskich, w tym we Francji i Holandii. Hity „This World” i „Crazy Vibes” dotarły do szczytów list przebojów i zapewniły jej wyprzedane trasy koncertowe oraz występy na największych festiwalach na całym Starym Kontynencie. Drugi album Sue, „Reason”, poprzedzony przebojowym singlem „Alone”, osiągnął w marcu 2015 r. pierwsze miejsce w Belgii i również trafił do pierwszej dziesiątki holenderskich list przebojów.