16 filmów, wśród nich "IO" Jerzego Skolimowskiego, "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej i "Broad Peak" Leszka Dawida, zakwalifikowało się do konkursu głównego 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - poinformowali we wtorek organizatorzy. Wydarzenie odbędzie się w dniach 12-17 września.

Jak przypomniano na stronie FPFF, "wyboru filmów do konkursu głównego dokonali dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Kolankiewicz oraz powołany przez niego zespół selekcyjny (organ doradczy, w skład którego wchodzą filmoznawczyni Paulina Kwiatkowska, krytyczka filmowa Adriana Prodeus i reżyser filmowy Janusz Zaorski), a także komitet organizacyjny". Reklama Wśród 16 filmów, które konkurować będą o Złote Lwy, znalazły się: "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego, "Broad Peak" Leszka Dawida, "Chleb i sól" Damiana Kocura, "Filip" Michała Kwiecińskiego, "Głupcy" Tomasza Wasilewskiego", "Iluzja" Marty Minorowicz, "Strzępy" Beaty Dzianowicz oraz "Tata" Anny Maliszewskiej. Szanse na statuetkę dostały również: "Infinite Storm" Małgorzaty Szumowskiej, "IO" Jerzego Skolimowskiego, "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej, "Orlęta. Grodno '39" Krzysztofa Łukaszewicza, "Orzeł. Ostatni patrol" Jacka Bławuta, "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej", "Śubuk" Jacka Lusińskiego i "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego. Program 30 minut Organizatorzy festiwalu ogłosili również listę 30 filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe, niezależnych producentów i w ramach programu "30 minut" Studia Munka – Stowarzyszenia Filmowców Polskich, które zakwalifikowano do konkursu filmów krótkometrażowych. Znalazły się na niej m.in. "Diabeł" Jana Bujnowskiego, "Kot" Zofii Kowalewskiej i "Płot" Tomasza Wolskiego. "Wyboru filmów również dokonał dyrektor artystyczny festiwalu, wspierając się rekomendacją powołanych przez siebie doradców – filmoznawczyni Diany Dąbrowskiej i historyka filmu Macieja Gila" - czytamy. Reklama Z kolei w konkursie filmów mikrobudżetowych będzie można obejrzeć "Algorytmikę" Marcina Piotrowskiego, "Czas na pogodę" Jacka Raginisa-Królikiewicza, "Helę" Anny Kasperskiej, "Matecznik" Grzegorza Mołdy, "Obudź się" Filipa Dzierżawskiego, "Słonia" Kamila Krawczyckiego i "Spadek" Jakuba Laskowskiego. 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 12-17 września. Jego organizatorami są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Miasto Gdynia i Województwo Pomorskie, współorganizatorami - Telewizja Polska, Instytut Adama Mickiewicza, Narodowe Centrum Kultury, a producentem - Pomorska Fundacja Filmowa.