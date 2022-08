"Najpiękniejszy festiwal świata, który stęsknił się, aby być normalnym spotkaniem ludzi pogodnych, przyjaznych, miłych światu" – mówił ze sceny podczas oficjalnego rozpoczęcia wydarzenia pomysłodawca i szef Pol'and'Rock Festival Jerzy Owsiak.

Reklama

Złożono też hołd walczącym na wojnie: "Ukraino, jesteśmy z wami" – zawołał Owsiak. Uczestnicy festiwalu złożyli też tradycyjną przysięgę słowami "to jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował; to jest mój dom, w którym panuje miłość, tolerancja, braterstwo i przyjaźń. Tak mi dopomóż rock and roll".

Festiwal okrzykiem "odjazd!" otworzył oficjalnie emerytowany zawiadowca ze stacji kolejowej w Żarach, Roman Polański, który rozpoczyna imprezę od 1997 r., a utwór "Glory, glory Alleluja" wykonała orkiestra dęta z Płotów.

Jesteśmy gotowi

"Jesteśmy gotowi ze wszystkimi służbami, z całym festiwalem" – mówił podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem wydarzenia Owsiak. Dodał, że impreza zgłoszona jest na 50 tys. osób "tych, które bawią się pod sceną" – według szacunków organizatorów, nie ma jeszcze takiej liczby.

Reklama

Zaznaczył, że festiwal, po formule online i zeszłorocznej, ograniczonej do 20 tys. osób, "wrócił na swoje tory".

Reklama

"Jest kurz, jest ogromny tłum ludzi, który chodzi w te i nazad – i na tym to też polega. Jest przybijanie piątek, są uśmiechy, jest pozdrawianie nas, kiedy jedziemy quadem przez festiwal, ogromna liczba dzieci – nigdy nie było tak wielu dzieciaków ze swoimi rodzicami. Ludzie sobie super poradzili z tymi naszymi pomysłami na ten festiwal" – mówił Owsiak.

Zaznaczył, że ze względu m.in. na wysoką inflację znacznie zwiększyły się koszty festiwalu, dlatego zdecydowano o połączeniu małej sceny z namiotem głównym Akademii Sztuk Przepięknych.

Dzierżawa na trzy lata

Dodał, że organizatorzy podpisali umowę na dzierżawę terenu, na którym odbywa się festiwal, na trzy lata, co oznacza, że w kolejnych latach Pol'and'Rock także będzie się odbywał na czaplineckim lotnisku.

Koncertowy czwartek rozpoczęła kapela Dirty Shirt, na dużej scenie pojawią się także m.in. Sztywny Pal Azji, Luxtorpeda, Clutch, a także Kwiat Jabłoni. Na małej scenie wystąpią natomiast Uliczny Opryszek, Dziwna Wiosna, Spięty i Gutek. W Akademii Sztuk Przepięknych odbywają się też spotkania z pisarzami, artystami i blogerami, są także liczne warsztaty i spotkania z organizacjami pozarządowymi.

Pol'and'Rock (przez 23 edycje, do 2017 r. Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Po raz pierwszy odbył się w 1995 r. w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim (obecne woj. pomorskie), kolejny odbył się w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu. Następnie do 2003 r. (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 r.) odbywał się w Żarach, a od 2004 do 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą.

W 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa festiwal przyjął formułę online jako "Najpiękniejsza Domówka Świata".

Festiwal zakończy tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" w nocy z soboty na niedzielę.