„We Own The Night” prezentuje błogą atmosferę, która towarzyszy nam, gdy ludzi łączy moc muzyki. Sophie and the Giants rozkoszują się tą magiczną chwilą. — To piosenka o spędzaniu niezapomnianych wieczorów z przyjaciółmi. O chwilach, w których nie liczy się nic innego — wyjaśnia Sophie. — To czysty hedonizm! Czas zapomnieć o rzeczywistości przez jedną noc.

„We Own The Night” jest następstwem kwietniowej współpracy Sophie z niemieckim DJ-em Purple Disco Machine, „In The Dark”. Natychmiastowy klasyk disco podbił europejskie listy przebojów i jest stałym elementem wszystkich imprez i najważniejszych playlist. Do tej pory utwór zebrał 100 milionów streamów. Ich drugi wspólnie napisany utwór był kontynuacją hitu Sophie i Purple Disco Machine z 2020 roku, „Hypnotized”, który liczy już ponad 350 milionów streamów.