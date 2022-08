Wyprodukowany w całości przez muzyków tria, składający się z 10 utworów zestaw poprzedzały single "Won't Stand Down", "Compliance", tytułowy "Will Of The People" oraz "Kill Or Be Killed". Ponadto fani otrzymują "Liberation", gdzie słychać echa glam rocka . Na płycie znalazły się również niepokojąca ballada "Ghosts (How Can I Move On)" czy naładowana charakterystyczną dla Muse nerwową energią rozpędzona "Euphoria". Na finał dostajemy "We Are Fucking Fucked".

Z okazji premiery albumu Muse opublikowali teledysk do "You Make Me Feel Like It's Halloween". W piosence słyszymy pulsującą electro-rockową energię oraz złowieszcze syntezatory w klimacie Johna Carpentera. Całość dopełnia idealnie dopasowany, przerażający klip wyreżyserowanym przez Toma Tellera.

W wideo pojawia się wiele odniesień do klasycznych horrorów, jak "Lśnienie", "Piątek, trzynastego", "Krzyk", "To", "Duch", "Christine", "Uciekinier", "Carrie" czy "Nightmares In The Sk