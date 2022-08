Jak przypomnieli organizatorzy Rockowa Noc to rzeszowski festiwal z długoletnimi tradycjami - w tym roku będzie to jego 17. edycja. Co roku jego program składa się z przeglądu zespołów konkursowych i koncertów gwiazd.

Z kolei przez Faine Misto, jeden z największych ukraińskich festiwali muzycznych i zarazem jednej z największych plenerowych imprez w środkowo–wschodniej Europie, przewinęło się w zeszłym roku ok. 80 tys. uczestników. Festiwal nazywany przez fanów „Terytorium Wolnych Ludzi”, słynie z fenomenalnej atmosfery i produkcyjnego rozmachu. W tym roku miał świętować swoje 10-lecie.

„Cieszymy się, że w Rzeszowie, mieście z bogatymi tradycjami rockowymi, będziemy mogli zorganizować tak wyjątkowe wydarzenie – Rockową Noc w zupełnie nowej odsłonie, połączoną z największym festiwalem rockowym w Ukrainie, dzięki czemu stworzymy bezprecedensowe wydarzenie, unikatowe w skali kraju i świata” – powiedział dyrektor Estrady Rzeszowskiej, Marcin Dziedzic.

Szczególny duet

Zwrócił uwagę, że Estrada Rzeszowska ma doświadczenie w tworzeniu kolektywów artystów z krajów Partnerstwa Wschodniego z polskimi przy realizacji festiwalu Europejski Stadion Kultury. „Ale ten duet będzie szczególny, łączymy bowiem dwa duże przedsięwzięcia, jakimi są Rockowa Noc i Faine Misto, a wszystko to w szczytnym celu” – dodał Dziedzic. Cały dochód ze sprzedaży biletów i karnetów z pierwszego dnia festiwalu będzie bowiem przeznaczony na pomoc walczącej Ukrainie.

Szef agencji Arto Music&Media Artur Tylmanowski zauważył, że będzie to również pierwsze takie wydarzenie w historii narodów ukraińskiego i polskiego, „że słynny i największy ukraiński festiwal - Faine Misto, nazywany ukraińskim Woodstockiem, odbędzie się podczas festiwalu Rockowa Noc w Rzeszowie”. „Festiwal Faine Misto nie mógł odbyć się w Ukrainie, ze względu na trwającą tam wojnę, dlatego Rzeszów +Miasto–Ratownik+ wyciągnął do Ukrainy rękę i zaprosiliśmy festiwal Faine Misto z jego gwiazdami i produkcją do nas” – przekazał Tylmanowski.

Na stronie festiwalu zaznaczono, że zespół organizatorów Faine Misto niemal od początku wojny zbierał fundusze za rzecz obrońców Ukrainy. Przez trzy miesiące zakupiono i przekazano walczącym obywatelom pomoc o wartości ponad 30 mln hrywien. Dodano, że komitet organizacyjny Fainego Mista postanowił zorganizować wyjątkową, charytatywną edycję festiwalu, która pomoże zgromadzić dodatkowe środki dla broniącej się Ukrainy oraz rodzin rannych i poległych żołnierzy. Stąd pomysł na kooperację z 17. edycją Rockowej Nocy i współpracę z Rzeszowem, który od początku wojny gościł najwięcej szukających schronienia Ukraińców (według danych z kwietnia 2022 populacja miasta wzrosła o 53 proc.). Stolica Podkarpacia postanowieniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego została uhonorowana tytułem „Miasta-Ratownika”.

„Nasz festiwal charytatywny Rockowa NocXFaine Misto będzie wyrazem wdzięczności dla Miasta-Ratownika i znakiem przyjaźni między Ukraińcami i Polakami” – zapowiadają twórcy Fainego Mista.

Trzydniowy festiwal Rockowa NocXFaine Misto, który rozpocznie się w piątek po południu i potrwa do niedzieli, odbędzie się na terenie miasteczka akademickiego Politechniki Rzeszowskiej, które zmieni się w ROCK CITY z koncertami i strefami różnych rockowych aktywności, m.in. tzw. garażówką, strefą Monster Energy, strefą motocyklistów, nocnym ogniskiem i polem namiotowym.

Międzynarodowy skład

„Line-up festiwalu to nietuzinkowa mieszanka gwiazd z Polski i zagranicy, a headliner to istniejąca od 2003 roku pochodząca z fińskiego Lathi formacja Korpiklaani. Korpiklaani są znani pod różnymi szerokościami graficznymi. Przyciągają wyjątkową energią i fuzją folkowo–metalowych brzmień, z wpadającymi w ucho melodiami, z nutą tajemniczości” – opisała Sylwia Indycka-Rosół z Estrady Rzeszowskiej.

Fiński zespół zagra już pierwszego dnia festiwalu. Tego dnia na scenie zabrzmi także hucul metal w koncercie kapeli KARNA, electronic metal w wykonaniu Space of Variations, czy melodic metal kapeli IGNEA.

Zagrają też znani w kilkunastu krajach świata Stoned Jesus i Sick Solution - zdobywcy The Best Ukrainian Metal Act jako najlepszy zespół metalowy 2021.

W programie kolejnych dwóch festiwalowych dni znalazły się występy takich zespołów jak m.in.: Mr. Pollack, Proletaryat, Dezerter, Jesus Chrysler Suicide, KSU, Simplicity, Tides From Nebula, Turbo i kapela Riverside.

Koncerty gwiazd w sobotę poprzedzi przegląd zespołów konkursowych. Wystąpią młode kapele, które nie mają jeszcze podpisanych kontraktów z wytwórniami muzycznymi.

Indycka-Rosół przypomniała, że uczestnicy przeglądu walczą o statuetkę Tadeusza Nalepy, nagrodę pieniężną, godziny do wykorzystania w należącym do Estrady Rzeszowskiej Estrada Studio i pełny koncert trzeciego dnia festiwalu.

Bilety i karnety są dostępne na ticketmaster.pl: https://www.ticketmaster.pl/artist/rockowa-noc-bilety/1179794.

Organizatorami festiwalu Rockowa NocXFaine Misto są: miasto Rzeszów, Estrada Rzeszowska, Faine Misto, Arto Music&Media.