Przez cały rok trwają obchody dwudziestolecia Kayaxu. Z tej okazji powstała akcja Kayax XX Rework, w której artyści tworzą nowe, zaskakujące wersje największych przebojów z katalogu wytwórni.

Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower) o współpracy z Kayaxem:

Przyszedłem z zespołem Zakopower do Kayaxu w 2005 roku. Pamiętam, jak Tomik przyjmował nas w dwupokojowym biurze na ul. Szpitalnej. To niesamowite, ile się od tamtego czasu zmieniło. Przeszliśmy z Kayaxem długą drogę - udało nam się razem osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śniłem, za co wszystkim obecnym, jak i byłym pracownikom z całego serca dziękuję.