Po kilku singlach, do których powstały różnorodne teledyski – „Rozkosz”, „Nie mam dla Ciebie miłości” czy „Milczysz” – w czerwcu 2022 roku ukazał się debiutancki album Julii zatytułowany „Omamy”. Do muzycznej współpracy artystka zaprosiła czołowych polskich producentów – Maćka Sawocha, Kubę Karasia i Wojtka Urbańskiego. Elektroniczne brzmienia przeplatają taneczne i liryczne melodie, a całości dopełniają osobiste teksty powstałe we współpracy z Arkiem Kłusowskim, Kasią Lins oraz Mery Spolsky.

Tegoroczne lato było dla Julii również debiutem scenicznym. Pojawiła się na scenach największych polskich festiwali muzycznych – m.in. Orange Warsaw Festival, Fest Festival i Męskie Granie. Show artystki spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem publiczności i już jesienią Julia powróci na scenę - tym razem w ramach swojej własnej trasy koncertowej.

Harmonogram trasy:

1.12.2022 – Warszawa / Palladium

4.12.2022 – Kraków / Kamienna 12

11.12.2022 – Poznań / B17

13.12.2022 – Gdańsk / Stary Maneż

15.12.2022 – Wrocław / A2