Klip do wersji singlowej, stworzony przez Thomasa Hicksa można już obejrzeć w sieci.

„Friend Or Foe?" to trzeci singiel, który promuje nowy album Riverside. „ID.Entity" - taki tytuł nosi płyta, ukaże się 20 stycznia 2023.

O utworze mówi Mariusz Duda:

„Friend or Foe?", (roboczy tytuł – „Who Are You?") to z pewnością najodważniejsza kompozycja Riverside w naszej nowej dekadzie. Zwiastująca, że w tym zespole tli się jeszcze jakiś potencjał do grania rzeczy nowych i zaskakujących. Pierwszy singiel był bezpieczny, drugi kazał podnieść do góry brwi, ten Was zaskoczy i być może nawet sprawi, że cicho przeklniecie pod nosem podnosząc brwi jeszcze wyżej. Co by jednak nie mówić, to dobra piosenka, tylko jeszcze nie wiem czy „Neo" czy „Post". Miłych wrażeń!"