Premiera to osobista podróż artystki, która otwiera się przed słuchaczami i pokazuje drogę, jaką musiała przejść, by odkryć prawdziwą siebie. Maleńka to forma listu, który Alicja Janosz adresuje do swojego wewnętrznego dziecka.

Nie bój się, już nie bój się maleńka, jesteś tu bezpieczna w moich rękach. Będę już zawsze blisko ciebie, nie musisz robić nic. I tak cię kocham – możecie usłyszeć w Maleńkiej.

Reklama

Utwór jest utkany ze słów i dźwięków z mojego serca – zdradziła Alicja. Całość dostępna jest już we wszystkich serwisach streamingowych.