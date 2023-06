„Nieprzewidywalność staje się jednym ze słów kluczy do dzisiejszej rzeczywistości. Danutka, co często powtarzamy, była najmłodsza z najstarszych. Mam wrażenie, że wszystkie laureatki i laureaci nagrody Gong Danutki podzielają pogląd, że młodość to stan ducha, a nie metryka” – przekazał w komunikacie Teatr Stary w Lublinie.

Festiwal Danuty Szaflarskiej „Śleboda/Danutka” odbędzie się po raz piąty w Lublinie. Do soboty na uczestników wydarzenia czekają pokazy filmowe, projekcje spektakli, koncerty. Zaplanowano także spotkania z twórcami, m.in. reżyserem i scenarzystą Janem Jakubem Kolskim, operatorem filmowym i montażystą Arthurem Reinhartem.

Podczas sobotniego koncertu finałowego pt. „W blasku nocy” na lubelskim rynku wystąpi Mela Koteluk, Julia Pietrucha, Ralph Kaminski i Piotr Zioło. „Ten muzyczny wieczór przygotowuje lublinianin Bartek Wąsik, a jego specjalnymi gwiazdami będą tegoroczne laureatki +Gongu Danutki+ Magdalena Cielecka i Maja Ostaszewska” – zapowiedziano.

Inna, ale wspaniała

Jak wyjaśnili organizatorzy, każda z wyróżnionych „Gongiem Danutki” aktorek jest inna, ale łączy je więź pokoleniowa i udział w przełomowych dla współczesnego teatru spektaklach Grzegorza Jarzyny i Krzysztofa Warlikowskiego.

„To właśnie one współtworzyły rewolucję estetyczną w polskim teatrze. Są nie tylko wspaniałymi aktorkami, ale także zaangażowanymi społecznie obywatelkami. Chcemy - prezentując podczas festiwalu wspaniałe role Danuty Szaflarskiej, Magdy Cieleckiej i Mai Ostaszewskiej - mówić o tym czym jest dziś sztuka aktorska, czy etos twórcy nadal istnieje, czym jest rzemiosło artystyczne; a także jakim człowiekiem warto dziś być, o co dziś walczyć, o co prowadzić spór w teatrze i poza nim” – podkreślono.

„Gong Danutki” to nagroda przyznawana podczas festiwalu „Śleboda/Danutka”, by wspierać rzemiosło i kunszt sztuki aktorskiej. Nawiązuje do gongu w Teatrze Starym w Lublinie, którego pomysłodawczynią była Danuta Szaflarska. Pierwszy raz zabrzmiał on przed inaugurującym cykl „Kino w Teatrze Starym” seansem filmowym we wrześniu 2012 roku i od tamtej pory jego dźwięk można usłyszeć w teatrze przed każdym wydarzeniem. Laureatami nagrody w poprzednich latach byli m.in. Janusz Gajos, Krystyna Janda, Jan Peszek, Krzysztof Globisz, Jadwiga Jankowska-Cieślak.

Danuta Szaflarska była jedną z pierwszych powojennych gwiazd filmowych, nazywana też pierwszą amantką powojennej kinematografii. Jej kariera aktorska trwała prawie 80 lat. Miała na koncie około stu ról teatralnych. W czasie powstania warszawskiego aktorka była łączniczką Armii Krajowej. Zmarła 19 lutego 2017 r. w wieku 102 lat.

Teatr Stary w Lublinie znajdujący się na Starym Mieście powstał w pierwszej połowie XIX w. i należy do najstarszych teatrów miejskich w Polsce. Wzniesiony w stylu klasycystycznym, był prywatną inwestycją Łukasza Rodakiewicza, byłego oficera księcia Józefa Poniatowskiego; sam fundator był autorem projektu i kierował jego budową. Pierwszy spektakl odbył się w 1822 r.; wystawiano sztuki teatralne i opery. Pod koniec XIX w., gdy w Lublinie wybudowano nowy, znacznie większy teatr, w Starym występowały już głównie wędrowne trupy, artyści cyrkowi i kuglarze. W 1899 r. odbyła się tu pierwsza w Lublinie projekcja filmowa, a kilka lat później urządzono kino, które zamknięto ostatecznie w 1981 r. Budynek pustoszał i przez wiele lat niszczał.

Grożący zawaleniem obiekt przejęło miasto jesienią 2005 r. Kapitalny remont rozpoczęty w 2010 r. kosztował ponad 26 mln zł. 20 mln zł na ten cel Lublin otrzymał z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Od 2012 r. Teatr Stary zaczął funkcjonować w nowej odsłonie.