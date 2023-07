"W hołdzie dla tych, którzy byli częścią zespołu Sinead podczas naszej kadencji, należy wspomnieć, że Sinead kończyła pracę nad nowym albumem, przeglądała daty nowej trasy koncertowej w roku 2024 i rozważała możliwości związane z filmem na podstawie swojej książki. Wspaniałe plany się szykowały w tym czasie" - napisano w oświadczeniu agencji 67 Management.

O planach związanych z nową płytą i trasą koncertową sama Sinead O'Connor wspomniała na kilka dni przed śmiercią na swoim profilu w mediach społecznościowych.

"Okoliczności jej śmierci nie są traktowane jako podejrzane"

Ciało irlandzkiej piosenkarki znaleziono w środę przed południem w jej londyńskim domu. Policja poinformowała, że okoliczności jej śmierci nie są traktowane jako podejrzane. W czwartek biuro koronera poinformowało, że w akcie zgonu nie podano przyczyny śmierci, bo ta zostanie ustalona w wyniku sekcji zwłok, a jej wyniki mogą być znane dopiero za kilka tygodni.

Zmarła w wieku 56 lat artystka zyskała światową sławę dzięki piosence "Nothing Compares 2 U", która znalazła się na jej wydanej w 1990 r. drugiej płycie "I Do Not Want What I Haven't Got". Ale znana była także z bezkompromisowo wyrażanych poglądów na tematy społeczno-polityczne, w tym na kwestie religijne.