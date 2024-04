Klip wyreżyserował Paweł Grabowski.

"Daj mi znak". Wakacyjny hit?

Jest to piosenka wakacyjna, bardzo taneczna. Tworzyłam ją z fajnymi ludźmi: z Margaret, KaCeZetem i z producentem z Londynu, Bavem, którego poznałam właśnie przez Maggie i KaCeZeta,, i razem w czwórkę działaliśmy sobie nad tym numerem. Bav pracował wcześniej z bardzo fajnymi ludźmi, np. Beyonce, Ritą Orą, Justinem Bieberem - wyznaje artystka.

Uskrzydlona Viki Gabor

Według Sony Music Viki Gabor na nowym albumie "robi to, co ją uskrzydla".

"Ludzie próbują sprowadzać Viki na ziemię swoimi komentarzami, szufladkować ją muzycznie i wizerunkowo. Podcinać skrzydła. Viki jednak to ignoruje, odrzuca i z dystansem odlatuje w kolejne miejsca, będąc ponad to wszystko, co dzieje się w internecie" - czytamy w komunikacie wytwórni.