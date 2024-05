Po sukcesie singla "Daj mi znak", który miał swoją premierę w topowych rozgłośniach radiowych w Polsce, Viki Gabor wraca z kolejnym utworem zapowiadającym jej trzeci album. Tym razem mowa o piosence "Wizja".

Przez ostatnie miesiące Viki pracowała nad płytą m.in. z Bhavem, który ma na koncie współpracę m.in. z Ritą Orą, Beyonce i Justinem Bieberem.

Ostatni singiel przed premierą płyty

"W najnowszym singlu wybrzmiewa świeża energia, która po raz kolejny pokazuje, że Viki robi w życiu to, co ją uskrzydla - zarówno życiowo jak i muzycznie. To ostatni singiel artystki przed premierą albumu" - zapowiada wydawca, firma Sony Music.

Tytuł i data premiery płyty mają być ogłoszone już niebawem.

Singlowi "Wizja" towarzyszy oryginalne lyric video autorstwa Sashy Ponyala.

Premiera płyty, koncerty i egzaminy

"Przed Viki bardzo intensywny czas" - zauważa Sony Music. Poza przygotowaniami do premiery albumu artystka ma bowiem szykować się także do egzaminów i koncertów. Tylko w czerwcu zagra ich kilkanaście.