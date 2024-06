To utwór dla mnie szczególny. Bardzo intymny, wręcz aż niepoprawnie. Zmienia całkowicie mój kurs, ponieważ ostatnie lata muzycznie to w moim przypadku dużo smutnych kompozycji. Teraz jest inaczej: lekko, tanecznie, ale nadal sensualnie. "Świat lepiej smakuje" wyraża mój obecny stan - mogę z pewną dozą nieśmiałości przyznać, że bywam szczęśliwy i bardzo się cieszę, że mogę się tym podzielić z innymi. To moja perełka, przy której chcę tańczyć, a samopoczucie od razu się poprawia - mówi thekayetan.

Kim jest thekayetan?

thekayetan to kompozytor, producent muzyki elektronicznej i autor tekstów. Artysta porusza w swojej twórczości tematy, z którymi borykają się osoby LGBTQIA+ w Polsce.

Do tej pory wydał dwa albumy: "Dla nas dom" (2021) oraz "psychodynamiczne" (2022). Na koncie ma współpracę m.in. z Reni Jusis ("Pole widzenia"), Mery Spolsky ("hebefrenicze"), IGNACYM ("wgląd") czy zespołem Anieli ("Mów [do mnie mów]"). Jego poprzednie single "priorytetem" oraz "miss u" znalazły się na międzynarodowej playliście Spotify "Glow", którą obserwuje ponad milion osób, a utwór "Z tobą tańczyć" wykorzystano w nagrodzonym Złotym Lwem filmie "Słoń" Kamila Krawczyckiego.

Singiel wraz z visualizerem

Wraz z premierą singla do sieci trafił visualizer, przygotowany przez Bartosza Mielocha.