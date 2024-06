"Flamenco" to produkcja New Century Arts i Marka Kościkiewicza - doskonałego muzyka, jednego z założycieli grupy De Mono. Utwór miksowano i zmasterowano w legendarnych Abbey Road Studios.

Kobieta symbolem flamenco

Kobieta we flamenco jest niezależna i pewna siebie, a jednocześnie pełna delikatności i elegancji. W tym tańcu, podobnie jak w moim utworze, jej postać jest symbolem - poprzez swoje ruchy i gesty wyraża emocje i opowiada historię życia. Tańcząc flamenco nie trzeba słów, by wyrazić smutek, szczęście, miłość czy żal rozstania. We flamenco każdy gest, stuknięcie obcasem, każde spojrzenia ma znaczenie. To taniec, który uwalnia wewnętrzną moc kobiety i przekazuje ją dalej. Pisząc tę piosenkę, myślałam o wyjątkowych kobietach, które spotkałam na swojej drodze, o sile, która drzemie w nas wszystkich stukających obcasami – mówi Joanna Jakubas.

Reklama

Flamenco od zawsze w życiu Joanny

Reklama

"Flamenco od zawsze stanowiło część życia Joanny, w pierwszej kolejności w trakcie nauki tańca do jednego z przedstawień muzycznych, a następnie taniec ten był inspiracją do napisania piosenki, która łączy w sobie wyraziste brzmienie, pasję i przesłanie o kobiecej sile i determinacji" - czytamy w informacji prasowej.

Kim jest Joanna Jakubas?

Joanna Jakubas jest absolwentką Manhattan School Of Music i Royal College Of Music w Londynie.

Artystka rozpoczęła swoją muzyczną podróż od muzyki klasycznej (sopran liryczny). W 2015 roku Joanna Jakubas wystąpiła gościnnie w koncercie Ennio Morricone na Arenie w Krakowie oraz zadebiutowała w Operze Bastille w Paryżu, śpiewając rolę Kate w operze "Madame Butterfly" Giacomo Pucciniego.

Z czasem wokalistka zaczęła tworzyć własne, bardziej popowe kompozycje, które w 2022 roku znalazły się na płycie pod wiele mówiącym tytułem "My New Wings".