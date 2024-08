Zespół Just 5 został założony w 1997 roku przez autorów i producentów Sławomira Sokołowskiego i Aldonę Dąbrowską.

"Kolorowe sny"

Skład zespołu stanowili wybrani w castingu Bartek Wrona, Robert Kryla, Shadi Atoun, Grzegorz Kopala i Daniel Moszczyński. Jego założyciele postanowili stworzyć polski boysband na wzór popularnych wtedy na zachodzie zespołów takich jak Backstreet Boys, Boyzone czy *NSYNC.

Debiutancki album zespołu, zatytułowany "Kolorowe sny", ukazał się w 1997 roku. Krążek odniósł spektakularny sukces - w krajowym rankingu sprzedaży wszystkich – polskich i zagranicznych płyt. Takie utwory jak "Kolorowe sny" czy "Rozpalmy miłość" stały się błyskawicznie hitami. Styl muzyczny zespołu opierał się na popie z elementami dance, a ich przeboje przyciągnęły rzeszę młodych fanów. Twórcy i producenci Just 5 wprowadzili do ich muzyki międzynarodowe wpływy i nowoczesne brzmienia. W ciągu następnych kilku lat ukazały się kolejne dwa albumy "Zaczarowany świat" (1998) oraz "Cienie wielkich miast" (1999), które także cieszyły się dużą popularnością. Zespół zdobył wiele nagród muzycznych, a ich teledyski były emitowane w telewizjach muzycznych na najwyższych rotacjach.

Just5mania

W tamtych czasach trwała tzw. Just5mania, chłopcy wszędzie pojawiając się budzili emocje. Od czerwca 1997 r. boysband zaczął z ogromnym powodzeniem koncertować. Podczas występów Just 5 pierwsze dźwięki każdego koncertu powodowały nieustającą histerię nastolatek. Na scenę leciały maskotki, kwiaty i bielizna. Chłopakom z Just 5 nieprzerwanie do końca każdego koncertu towarzyszył nieprawdopodobnie głośny pisk fanek. Ważnym wydarzeniem dla zespołu była możliwość zagrania, już na starcie, trasy koncertowej z amerykańską supergrupą *NSYNC. Występujący na tej samej scenie 15-letni Bartek Wrona i 16-letni Justin Timberlake byli wtedy najmłodszymi członkami boysbandów lat 90. Just 5 byli znani nie tylko ze swojej muzyki, ale również z charakterystycznego stylu ubioru. W latach 90. wielu młodych fanów inspirowało się ich wizerunkiem, naśladując ich fryzury i stroje.

Mimo, że zespół działał aktywnie tylko przez kilka lat, zdołali wydać trzy albumy studyjne, zdobyć wiele nagród i odbyć liczne trasy koncertowe, co świadczy o ich ogromnej popularności w tamtym czasie. Sławomir Sokołowski i Aldona Dąbrowska po 7 latach zawiesili działalność Just 5 i z powodzeniem oraz nowymi sukcesami rozpoczęli solową współpracę z jego najmłodszym i najpopularniejszym wokalistą Bartkiem Wroną.

Just 5 pozostaje najpopularniejszym polskim boysbandem lat 90. Ich muzyka nadal jest słuchana przez fanów tamtych czasów, a piosenki takie jak "Kolorowe sny", "Gdzie nie ma róż" czy "Za to co mam" są przypomnieniem złotych lat polskiego popu. Zespół mimo krótkiej kariery, zostawił trwały ślad w historii polskiej muzyki współczesnej, nadal ma trwałe miejsce w sercach wielu fanów czego dowodzi entuzjastycznie przyjmowany przez fanów sprzed lat sukces obecnego powrotu Just 5 na scenę.

Niespodzianki dla fanów

Album "Kolorowe sny" pojawi się z graficznie odświeżoną okładką, a jego wersja winylowa będzie wydana na 180-gramowym krążku w kolorze czerwonym.