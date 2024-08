Dziewięć nominacji zdobył co prawda raper Post Malone, ale dokonał tego głównie dzięki "Fortnight", czyli… duetowi z Taylor Swift. Inny popularny raper, Eminem, został nominowany sześciokrotnie.

Lista nominacji do MTV VMA 2024

Oto lista nominowanych do MTV VMA 2024 w najważniejszych kategoriach:

Teledysk roku

Ariana Grande – „We can’t be friends (wait for your love)”

Billie Eilish – „LUNCH”

Doja Cat – „Paint The Town Red”

Eminem – „Houdini”

SZA – „Snooze”

Taylor Swift ft. Post Malone – „Fortnight”

Artysta roku

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Piosenka roku

Beyoncé – „TEXAS HOLD 'EM”

Jack Harlow – „Lovin On Me”

Kendrick Lamar – „Not Like Us”

Sabrina Carpenter – „Espresso”

Taylor Swift ft. Post Malone – „Fortnight”

Teddy Swims – „Lose Control”

Najlepszy nowy artysta

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

MTV Push Performance

Sierpień 2023: Kaliii – „Area Codes”

Wrzesień 2023: GloRilla – „Lick or Sum”

Październik 2023: Benson Boone – „In The Stars”

Listopad 2023: Coco Jones – „ICU”

Grudzień 2023: Victoria Monét – „On My Mama”

Styczeń 2024: Jessie Murph – „Wild Ones”

Luty 2024: Teddy Swims – „Lose Control”

Marzec 2024: Chappell Roan

Kwiecień: 2024: Flyana Boss – „yeaaa”

Maj 2024: Laufey – „Goddess”

Czerwiec 2024: LE SSERAFIM – „EASY”

Lipiec 2024: The Warning – „Automatic Sun”

Najlepsza współpraca

Drake ft. Sexyy Red & SZA – „Rich Baby Daddy”

GloRilla, Megan Thee Stallion – „Wanna Be”

Jessie Murph ft. Jelly Roll – „Wild Ones”

Jung Kook ft. Latto – „Seven”

Post Malone ft. Morgan Wallen – „I Had Some Help”

Taylor Swift ft. Post Malone – „Fortnight”

Najlepszy artysta popowy

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Najlepszy klip rapowy

Drake ft. Sexyy Red & SZA

Eminem – „Houdini”

GloRilla – „Yeah Glo!”

Gunna – „fukumean”

Megan Thee Stallion – „BOA”

Travis Scott ft. Playboi Carti – „FE!N”

Najlepszy klip R&B

Alicia Keys – „Lifeline”

Muni Long – „Made For Me”

SZA – „Snooze”

Tyla – „Water”

USHER, Summer Walker, 21 Savage – „Good Good”

Victoria Monét – „On My Mama”

Najlepszy klip alternatywny

Benson Boone – „Beautiful Things”

Bleachers – „Tiny Moves”

Hozier – „Too Sweet”

Imagine Dragons – „Eyes Closed”

Linkin Park – „Friendly Fire”

Teddy Swims – „Lose Control (Live)”

Najlepszy klip rockowy

Bon Jovi – „Legendary”

Coldplay – „Feelslikeimfallinginlove”

Green Day – „Dilemma”

Kings of Leon – „Mustang”

Lenny Kravitz – „Human”

U2 – „Atomic City”

Kiedy rozdanie nagród MTV VMA 2024?

Gala MTV Video Music Awards 2024 odbędzie się we wtorek 10 września w hali UBS Arena w Nowym Jorku. Oczywiście z racji na przesunięcie czasowe w Polsce ceremonia ruszy dopiero o 2:00 w nocy w środę.