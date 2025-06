Wydawnictwo zapowiadało podwójny singiel „samoloty i nadprzestrzenie”, wydany w urodziny Dawida Podsiadło. Spotkanie tej dwójki na jednym albumie to też nie lada święto – artyści, którzy od lat poruszają najczulsze struny z niezawodną precyzją, zrobili coś, co ma szansę stać się hitem.

Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. To mówią o swoim nowym albumie

Wiele miesięcy temu, gdy spotkaliśmy się z Kaśką przy posiłku, żeby porozmawiać o tym, że nadchodzi taka szansa i czy byśmy może coś z tej okazji zrobili, to ja wiedziałem, że jeśli coś powstanie, to będzie to dobre. No ale dzisiaj jestem po prostu przeszczęśliwy i wzruszony, ja się jaram i mam nadzieję, że u Was trafi to też w miejsce, które tego potrzebowało - mówi o nowym przeboju Dawid Podsiadło.

Reklama

Tyle chciałabym powiedzieć… ale przede wszystkim powiem – dziękuję. Dziękuję Dawid, że mogliśmy zrobić wspólnie piosenki. (…) Jestem przeszczęśliwa i podekscytowana, że to się już zaczyna i że Wy możecie w końcu usłyszeć piosenki, które do tej pory trzymaliśmy w swoich malutkich, wciśniętych do uszu słuchawkach - wyznaje Kaśka Sochacka.

Trwa ładowanie wpisu

Mini album "tylko haj.". Gdzie i kiedy można usłyszeć na żywo?

Na żywo utwory z mini albumu "tylko haj." zabrzmią wyłącznie na koncertach w ramach festiwalu ZORZA, którego organizatorem jest Dawid Podsiadło. Oto daty koncertów: