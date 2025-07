Podejrzany o przygotowanie zamachu to obecnie 23-letni obywatel Szwecji Alexander H., który w chwili zatrzymania miał 17 lat.

Szczegółowy plan ataku

Alexander H. został aresztowany w swoim domu w Strassen pod miastem Luksemburg. Na jego komputerze śledczy znaleźli dokument zatytułowany "Fun time for Eurovision 2020 – For a better and less over-accepting future" (z ang. "Czas na zabawę w ramach Eurowizji 2020 – ku lepszej i mniej tolerancyjnej przyszłości"), zawierający szczegółowy plan ataku. Jego współautorem miał być niezidentyfikowany obywatel Holandii.

Reklama

Według dokumentów sprawcy planowali m.in. zatrucie uczestników cyjankiem lub rycyną, rozpylenie chloru przez systemy wentylacyjne, zablokowanie wyjść ewakuacyjnych i atak z użyciem materiałów wybuchowych. Policja zabezpieczyła w mieszkaniu chemikalia oraz prototypy rakiet.

Dlaczego zamach się nie powiódł?

Reklama

Zamach nie doszedł do skutku, ponieważ Eurowizję 2020 odwołano z powodu pandemii Covid-19. Wydarzenie odbyło się rok później w ograniczonej formule, również w Rotterdamie.

Holenderska prokuratura oraz NPO – nadawca publiczny i współorganizator wydarzenia – wyraziły zaskoczenie, informując, że nie zostały poinformowane o śledztwie. Również ówczesny producent Eurowizji Sietse Bakker przyznał, że nic nie wiedział o zagrożeniu.

Kim jest niedoszły zamachowiec?

Według luksemburskich śledczych Alexander H. był członkiem neonazistowskiej, paramilitarnej organizacji The Base, uznanej za grupę terrorystyczną przez Unię Europejską, Wielką Brytanię, Kanadę, Australię i Nową Zelandię. Organizacja została założona przez Rinaldo Nazzaro, byłego pracownika FBI i Pentagonu, który w późniejszym czasie przeniósł się do Petersburga w Rosji, skąd według mediów kieruje jej działalnością.

Jak ujawnili byli członkowie The Base w rozmowie z Vice News, Nazzaro może mieć powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi. W lutym 2025 roku, po nominacji Kasha Patela na stanowisko dyrektora FBI przez prezydenta Donalda Trumpa, dziennik "The Guardian" poinformował o wzmożonej aktywności rekrutacyjnej The Base w Stanach Zjednoczonych. Niedługo później pojawiły się kolejne oskarżenia byłych członków sugerujące, że Nazzaro ma być rosyjskim szpiegiem.

Alexander H. miał także planować ataki na infrastrukturę energetyczną w Szwecji i Holandii. Prokuratura w Luksemburgu zażądała dla niego 12 lat więzienia. Wyrok ma zapaść w listopadzie.