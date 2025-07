Tede to przedstawiciel świata hip-hopu. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego rapu. Swoją karierę rozpoczął w latach 90. Jego najbardziej znane utwory to m.in. "Drin za drinem", "Ostatnia noc" czy zaśpiewany razem ze Zdzisław Sośnicką utwór "Jak żyć?".

Kontrowersyjna współpraca Tedego. Połączył siły ze Skolimem i Stachurskym

Tede uznawany jest za artystę bezkompromisowego, otwartego na muzyczne eksperymenty. Nie jest wierny jednemu gatunkowi muzycznemu. Okazuje się, że właśnie teraz postanowił wejść w być może dla niektórych nieco kontrowersyjną współpracę.

Tede o projekcie ze Skolimem i Stachurskym. "Powstaje na raty"

Okazuje się, że Tede nagrał piosenkę wspólnie ze Skolimem i Stachurskym. W rozmowie z Mikołajem Kmiecikiem dla portalu Glam Rap powiedział, że utwór ten powstał z myślą o wydarzeniu "Roztańczony Narodowy". Utrzymany jest w klimacie dance-disco.

To nie jest tylko kawałek ze Skolimem. Będzie tam też Stachursky. Całość powstała w ramach "Roztańczonego Narodowego". Najlepsze w tym wszystkim jest to, że kawałek już jest zrobiony, a ja go jeszcze nie słyszałem! Powstaje na raty. Do tego jest już klip, którego też jeszcze nie widziałem. Skolima i Stachurskiego spotkam dopiero na Narodowym - jeszcze się z nimi nie widziałem - mówił Tede o swoim nowym projekcie.

Kiedy premiera piosenki "Lato w Polsce"? Kiedy odbędzie się "Roztańczony PGE Narodowy"?

Jak podkreśla Tede jego współpraca z obydwoma piosenkarzami to przemyślana współpraca. Naprawdę musiałem sobie wiele rzeczy w głowie przestawić, ale dziś nie mam już żadnych skrupułów. Robię to od 30 lat. To, że nagrałem kawałek disco polo… nie muszę się nikomu tłumaczyć. Możesz wziąć moją płytę, posłuchać i uznać, że zrobiłem to równolegle. Nie mam z tym problemu - powiedział Tede.

"Roztańczony PGE Narodowy" w tym rok odbędzie się 27 września. Na scenie wystąpią m.in.

Doda, Michał Wiśniewski, Tymek

Lanberry, Justyna Steczkowska

Akcent, Piękni i Młodzi.

Premiera piosenki Tedego, Stachurskyego i Skolima pt. "Lato w Polsce" zaplanowano na 31 lipca br.