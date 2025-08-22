Męskie Granie 2025 dobiega końca. Podczas tegorocznej edycji tej letniej imprezy odwiedziło takie miasta jak Żywiec, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław oraz Gdańsk. Ostatni przystanek to stolica Polski, czyli Warszawa.
To będą dwa dni koncertów. Kto wystąpi w piątek a kto w sobotę? Oto line-up i dokładna rozpiska godzinowa koncertów.
Męskie Granie 2025. Kto wystąpi w Warszawie?
Męskie Granie 2025 w Warszawie to dwa dni koncertów - piątek (22 sierpnia) oraz sobota (23 sierpnia). W piątek, 22 sierpnia, na Scenie Głównej wystąpią m.in.: Natalia Szroeder, projekt "Współgłosy" Marcel Baliński, Bartosz Bielenia, Magdalena Koleśnik Feat. Tomasz Kot oraz Błażej Król, Myslovitz, Igo i Mrozu MTV Unplugged.
Na sam koniec obecni na festiwalu usłyszą projekt Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love. Na Scenie Ż pojawią się z kolei: Magda Kluz, Sonbird, Yana, Dryskull „Salon” Feat. Baranovski, Błażej Król, Igo, Mrozu, Tomson, WaluśKraksaKryzys, a także Fisz Emade Tworzywo i Łąki Łan.
W sobotę z kolei można będzie zobaczyć i usłyszeć Męskie Granie Orkiestra 2025 w składzie: Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut i Błażej Król. W sobotę na Scenie Głównej pojawią się też: Wiktor Waligóra, Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta, Mystic.30.: Ørganek, Maria Peszek, Artur Andrus, Czesław Mozil, Fisz, Grzegorz Turnau, Spięty, Siczka, Tomasz Organek, a także Brodka i Zalewski.
Na Scenie Ż wystąpią z kolei: Livka, Przebiśniegi, Masecki Prezentuje: Klasyka Na Męskim Graniu Feat. Sophia Munoz, Błażej Król, Sistars, Ofelia: Tribute To Mira Kubasińska Feat. Kuba Więcek, Hania Derej, Michał Aftyka & Alan Kapołka.
Męskie Granie 2025. Warszawa. Dokładny harmonogram
Oto dokładna rozpiska i harmonogram Męskie Granie 2025 w Warszawie.
Piątek, 22 sierpnia
Scena Główna
- 16:30 - Natalia Szroeder
- 17:35 - „Współgłosy”: Marcel Baliński, Bartosz Bielenia, Magdalena Koleśnik feat. Tomasz Kot, Błażej Król
- 18:40 - Myslovitz
- 20:00 - Igo
- 21:25 - Mrozu MTV Unplugged
- 23:00 - Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love
Scena Ż
- 16:00 - Magda Kluz
- 17:05 - Sonbird
- 18:10 - Yana
- 19:25 - Dryskull „Salon” feat. Baranovski, Błażej Król, Igo, Mrozu, Tomson, Waluśkraksakryzys
- 20:45 - Fisz Emade Tworzywo
- 22:20 - Łąki Łan
Sobota, 23 sierpnia
Scena Główna
- 16:25 - Wiktor Waligóra
- 17:30 - Igor Herbut: Tribute to Marek Grechuta
- 18:55 - Brodka
- 20:20 - Mystic.30.: Ørganek, Maria Peszek, Artur Andrus, Czesław Mozil, Fisz, Grzegorz Turnau, Spięty, Siczka, Tomasz Organek
- 22:10 - Zalewski feat. Grzegorz Turnau
- 23:30 - Męskie Granie Orkiestra 2025: Igor Herbut, Błażej Król, Ralph Kaminski, Natalia Przybysz
Scena Ż
- 16:00 - Livka
- 17:00 - Przebiśniegi
- 18:15 - Masecki Prezentuje: Klasyka Na Męskim Graniu feat. Sophia Munoz
- 19:40 - Błażej Król
- 21:05 - Sistars
- 23:00 - Ofelia: Tribute to Mira Kubasińska feat. Kuba Więcek, Hania Derej, Michał Aftyka & Alan Kapołka
Męskie Granie 2025 w Warszawie. Kiedy i gdzie oglądać w streamingu?
Sobotni koncert Męskiego Grania 2025 będzie można oglądać również w transmisji online na kanale YouTube. Bramy Lotniska Bemowo otworzą się o godzinie 15:00.
