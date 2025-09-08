Nie możemy normalizować udziału Izraela w międzynarodowych forach, jakby nic się nie działo – powiedział minister w wywiadzie dla kanału telewizyjnego La 1.

Decyzja w rękach mediów publicznych

Choć Urtasun podkreślił, że decyzja o udziale Hiszpanii w Eurowizji należy do publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego RTVE, to w przypadku dopuszczenia Izraela do konkursu "trzeba będzie podjąć kroki" w tej sprawie.

Kiedy odbędzie się najbliższy konkurs Eurowizji?

Następny konkurs Eurowizji, organizowany przez Europejską Unię Nadawców (EBU), odbędzie się w stolicy Austrii – Wiedniu, w połowie maja 2026 roku.

Groźba bojkotu Eurowizji przez Słowenię

Słoweński nadawca publiczny RTVSLO poinformował niedawno, że Słowenia nie weźmie udziału w następnej Eurowizji, jeśli Izrael zostanie dopuszczony do konkursu – przypomniał dziennik "ABC".

Ostra krytyka Izraela przez Hiszpanię

Rząd Hiszpanii, a szczególnie Sumar – mniejszościowy koalicjant, którego członkiem jest Urtasun – od dawna ostro krytykuje działania izraelskiej armii w Strefie Gazy. W poniedziałek premier Pedro Sanchez ogłosił całkowite embargo na handel bronią z Izraelem w celu wywarcia presji na rząd Benjamina Netanjahu.

Rząd Hiszpanii domaga się też od Unii Europejskiej bardziej zdecydowanych działań wobec Izraela, przypisując mu wywołanie kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy.

Hiszpania, podobnie jak Słowenia, uznała Palestynę wiosną 2024 roku.