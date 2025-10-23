Po raz kolejny artyści sięgną po twórczość Bogusława Schaeffera, genialnego kompozytora i dramaturga i poszukają odpowiedzi na pytanie, na ile może być ona inspirująca dla współczesnych artystów, zaskakująca dla widzów? Postindustrialna przestrzeń dawnej odlewni Fabryki Norblina zamieni się w tętniącą energią muzyczno-słowną kompozycję inspirowaną Schaefferem. Akcja rozegra się nie tylko na scenie – bar stanie się sceną, a widzowie uczestnikami interaktywnego widowiska, balansującego pomiędzy koncertem, teatrem i happeningiem.

Wyjątkowy zestaw wybitnych muzyków

Wystąpią wybitni muzycy: Michał Urbaniak, Bernard Maseli (świętujący 40-lecie pracy artystycznej), Rouhangeze Baichoo, Wojciech Myrczek, Mateusz Smoczyński, Paweł Dobrowolski, Michał Kapczuk, Piotr Schmidt i Nathan Williams. Towarzyszyć im będą aktorzy i tancerze, m.in. Izabella Bukowska-Chądzyńska, Izabela Baran, Sean Palmer, Sandhaya Udupa, Paweł Zaufal i Kamil Parol.

Siła kontrastów

Jak co roku, Era Schaeffera stawia na spotkanie sztuk i na żywy dialog między przeszłością a teraźniejszością. W „Fabryce dźwięków” pojawią się kontrasty: biel i czerń, powaga i humor, dynamika i melancholia - charakterystyczne elementy schaefferowskiej narracji, w której chaos i dygresja stają się formą artystycznej wypowiedzi. Za pomocą multimedialnych projekcji i wizualizacji widzowie zanurzą się w przestrzeń łączącą realność z wirtualnością. Inspiracją będą oryginalne zapisy kompozycji i grafiki Schaeffera, które posłużą do stworzenia animacyjnej przestrzeni video – nowoczesnego kontekstu dla improwizacji aktorskich i muzycznych.