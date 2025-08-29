Kawka z....Danielem Godsonem. "Teksty pisałem na siłowni"

Siłownia to była taka praca, powiedziałbym z zajawki. Bardzo dużo ćwiczyłem, więc uznałem, że to będzie fajna opcja żeby troszkę się też w tym dokształcić. Mogłem sobie dorobić a to co zarobiłem inwestowałem w muzykę - mówi w Kawce z... Daniel Godson.

Kawka z....Danielem Godsonem. Młody artysta wystąpi na festiwalu ZORZA

Młody muzyk przyznaje, że w pewnym momencie muzyka zaczęła się tak rozwijać, że wymagała od niego poświęcenia o wiele więcej czasu. Stąd wzięło się to pisanie tekstów. Pracując na recepcji tworzyłem. Piosenka "Wschód" to jeden z numerów, który powstał właśnie w ten sposób - wyjaśnia Daniel Godson.

Już w najbliższą sobotę (30 sierpnia) Daniel Godson wystąpi podczas festiwalu ZORZA organizowanym przez Dawida Podsiadło. On a także Odet, Krzyk Mody, NEWSKIN, Kachus oraz Livka zostali wybrani spośród tysięcy zgłoszeń, a wraz z nimi zwycięzcy pozostałych kategorii FENOMENU - Fotografii, Video i Grafiki.

Zadaniem zwycięzców programu było przygotowanie premierowych projektów pod okiem mentorów – Dawida Podsiadło (muzyka), Doroty Szulc (fotografia), Bartłomieja Walczuka (grafika) i Daniela Jaroszka (wideo). W przerwach między koncertami, każdy z sześciu projektów muzycznych, z pomocą Dawida i producenta Kuby Galińskiego - stworzył całkowicie nowy utwór. Do niego została stworzona sesja zdjęciowa, teledysk oraz branding.

Kawka z...Danielem Godsonem. Takiej rady udzielił mu Dawid Podsiadło

Dawid był mentorem muzyków i spotykał się z każdym z artystów w studio. Razem tworzyliśmy te numery, szukaliśmy nowych kierunków - mówi w Kawce z...Daniel Godson. Pytany o radę, którą usłyszał od starszego kolegi po fachu, i która utkwiła mu w pamięci, mówi, że dotyczyła tekstów piosenek. Mówił, że fajnie by było wrzucić do tego tekstu trochę takiej goryczy, bo ja w moich tekstach raczej jestem subtelny - wspomina gość Kawki z....

Kawka z...Danielem Godsonem. "Tata ani mama nie byli muzykalni"

Daniel ma już na swoim koncie wygraną w koncercie Debiuty w Opolu. Niektórzy kojarzą też, że jego ojcem był znany polityk John Godson. Tata, ani mama nie byli muzykalni. Tata na pewno więcej tej muzyki puszczał w domu i próbował śpiewać i grać na instrumentach, ale to było amatorskie- wyjaśnia w Kawce z...Daniel Godson. Artysta przyznaje, że gdy jego ojciec zajmował się polityką często nie było go w domu.

Tata często był nieobecny ze względu na to, że my mieszkaliśmy w Łodzi, a tata głównie swoją pracę miał w Warszawie - wspomina Daniel Godson. Czy praca ojca ułatwiała mu czy wręcz przeciwnie utrudniała dzieciństwo? Jak zachowywali się ci, którzy wiedzieli, że jego tata to "ten Godson"? Jak tworzy swoje piosenki? Jaki jest prywatnie i jaką ma osobowość? O tym dowiecie się z tego odcinka Kawki z...Danielem Godsonem.