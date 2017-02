Dotychczas ogłoszone zespoły, które zagrają w Starszęcinie to: Billy Talent, Anti-Flag, Dubioza Kolektiv, Sonata Arctica, Acid Drinkers, Agnieszka Chylińska, Big Cyc, Coma, Czesław Śpiewa, Hunter, Lady Pank akustycznie, Łydka Grubasa, Nocny Kochanek, Trzynasta w Samo Południe.

Pięciodniowe karnety trafiły do sprzedaży - kosztują 269 złotych.

Zespół Bastille wykonuje muzykę na pograniczu rocka alternatywnego i synthpopu. Bastille został założony w 2010 roku przez Dana Smitha. Nazwa pochodzi od Bastylii – francuskiego święta narodowego. Słowo Bastille przywodzi na myśl rewolucję, zmianę, wolność oraz ducha nowoczesności. W tym kontekście nazwa wydaje się być doskonałą metaforą w pełni odzwierciedlającą niesamowitą drogę zespołu na szczyt. Zapowiedź, że Bastille tak silnie zaznaczy się na muzycznej scenie, pojawiła się na długo przed wydaniem debiutanckiego albumu Bad Blood, który trafił na 1. miejsce brytyjskiej listy przebojów. Pierwszy singiel 'Flaws' (2011), grupa wydała w nakładzie 300 kopii, a towarzyszący mu video klip został zmontowany przez samego Smitha, który wykorzystał fragmenty kultowego filmu Terrence'a Malicka – Badlands. Singiel zyskał ponad pół miliona odsłon na YouTube i rekomendacje najbardziej uznanych krytyków muzycznych. Po wydaniu zaledwie 3 singli Bastille wyprzedał swoją pierwszą trasę po Wielkiej Brytanii, zanim Bad Blood został w ogóle wydany, a już czwarty singiel, 'Pompeii' stał się hymnem muzyki alternatywnej ostatnich kilku lat, sprzedając się w nakładzie ponad 10 milionów egzemplarzy! Kiedy Bad Blood ujrzał wreszcie światło dzienne, trafił na 1. miejsce brytyjskiej listy przebojów i utrzymał się w pierwszej dwudziestce przez 2 lata! Album pokrył się podwójną platyną w Wielkiej Brytanii i złotem w USA. Był najczęściej ściąganym albumem 2013 roku i drugim najczęściej odtwarzanym. Z kolei singiel 'Of The Night', który jest remiksem dwóch klasycznych utworów lat 90. - 'Rhythm Of The Night' zespołu Corona i 'Rhythm Is A Dancer' zespołu Snap! pokazuje, że zespół swobodnie porusza się w gatunkach muzycznych. Utwór znalazł się na dostępnej za darmo składance Other People’s Heartache, Vols I & II. Drugi longplay zatytułowany Wild World ukazał się we wrześniu 2016 roku i był jedną z najbardziej wyczekiwanych płyt roku.