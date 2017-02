Album „Lost on You” należy do najchętniej kupowanych płyt w Polsce, a tytułowy kawałek to jeden z dziesięciu utworów najczęściej granych rodzime stacje radiowe w 2016 roku. LP – największe objawienie muzyczne ostatnich miesięcy – błyskawicznie zaskarbiła sobie serca polskich fanów, którzy z niecierpliwością oczekują wieści o jej kolejnych koncertach nad Wisłą.

Najbliższa okazja do zobaczenia na żywo zjawiskowej Amerykanki nadarzy się już 24 czerwca, podczas LFO! Artystka będzie rozgrzewać publiczność LFO przed show gwiazdy wieczoru, legendarnej formacji Scorpions.

Bilety są już w sprzedaży. Festiwal potrwa od 22 do 24 czerwca.