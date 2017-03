Po ćwierć wieku splatania ze sobą Miłości i Metalu szczerze uważamy, że HIM wyczerpał swój nienaturalny kurs i musi powiedzieć „adieus”, aby zrobić miejsce dla jeszcze nieodkrytych miejsc, zapachów i dźwięków. Zakończyliśmy zadanie, rozwiązaliśmy zagadkę i przekręciliśmy klucz. Dziękujemy - powiedział do fanów lider fińskiej formacji, Ville Valo.

W ramach pożegnania zespół zagra w Europie 24 koncerty (to nie wszystkie występy Him zagra też w Stanach oraz rodzimej Finlandii - daty koncertów niebawem zostaną ogłoszone). 24 listopada Finowie przyjadą do Polski, by zagrać w klubie Stodoła. Bilety w cenach 129 zł i 149 zł w sprzedaży od środy 8 marca od godziny 10.00 na LiveNation.pl i stodola.pl.