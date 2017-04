Hey powraca do Jarocina po 25 latach od swego słynnego debiutu. Zespół w ubiegłym roku wydał doskonale przyjętą płytę "Błysk" i nagrania z niej na pewno zabrzmią na scenie w Wielkopolsce.

Jeszcze większy staż na jarocińskiej scenie festiwalowej ma grupa Dezerter. Jej muzycy, jeszcze jako SS-20 debiutowali tutaj w 1982 roku! Trzydzieści lat później zaprezentują materiał z jednej ze swoich kultowych płyt - "Kolaboracja".

Syny i Resina to dwa projekty, które dla wielu mogą być dużym zaskoczeniem w line-upie. Pierwszy z nich to duet zgrabnie balansujący na skraju hip-hopu i alternatywy, a ich zamiłowanie do brudnych beatów znane jest już w całym kraju. Syny przygotowują się do wydania drugiego albumy w dyskografii, a odwiedzający Festiwal w Jarocinie będą mieli wyjątkową szansę usłyszeć kilka kompozycji zupełnie premierowo!

Resina to artystka, której występu muzyczne oparte o niezwykle minimalistyczne brzmienie wiolonczeli zapętlanej na looperze potrafią zahipnotyzować. Ostatnio wydała album dla brytyjskiej oficyny FatCat Records.

Przypomnijmy - do tej pory wśród ogłoszonych wykonawców, oprócz wymienionej trójki, znaleźli się m.in.: Lao Che, Ørganek, Decapitated, O.S.T.R. czy Wojtek Mazolewski Quintet. Projekt specjalny, z okazji swojego 25-lecia, zaprezentuje również grupa Illusion.