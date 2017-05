Zespół został uhonorowany miejscem w Rock n Roll Hall of Fame, a jego albumy "In Rock", "Machine Head" i "Made In Japan" sprawiły, że bilety na koncerty zawsze były chętnie kupowane.

Zbliżające się koncerty w Polsce to niepowtarzalna okazja, żeby po raz ostatni zobaczyć Deep Purple na żywo. Zespół nie zapowiada, że to pożegnalna trasa. Muzycy mówią jednak, że ze względu na zaawansowany wiek, nie mogą wykluczyć, że niebawem zostaną zmuszeni do zakończenia kariery.

Deep Purple

'The Long Goodbye Tour'

+ Special Guest: Monster Truck

23.05.2017, Łódź, Atlas Arena

24.05.2017, Katowice, Spodek