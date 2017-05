Informacja o planowanej przez TVP imprezie w Kielcach jest od kilku dni powtarzana jako nieoficjalna, choć to, że festiwal polskiej piosenki ma się odbyć w innym niż Opole miejscu, zapowiedział prezes TVP, Jacek Kurski. - Mam nadzieję, że na festiwalu w nowej lokalizacji wszyscy będziemy razem - zapowiedział.

Festiwal w Opolu nie odbędzie się, bo miasto zerwało umowę z TVP po tym, jak coraz to liczniejsi artyści rezygnowali z występu na 54. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Duża część zrobiła to w proteście przeciwko istnieniu rzekomej tzw. "czarnej listy", na której miała znaleźć się Kayah m.in. za udział w "czarnym proteście". O istnieniu takiej listy poinformowała 13 maja Gazeta Wyborcza.

Według naszych informacji planowana jest impreza w Kielcach, w tamtejszym amfiteatrze "Kadzielnia", który jest przygotowany do organizacji dużych, transmitowanych przez telewizję imprez. Potwierdzają to artyści, do których TVP dzwoni. - Nie chce uczestniczyć w politycznym sporze, ale powiem, że odmówiłem. Tylko dlatego, że nie chcę być kojarzony z którąkolwiek stroną sporu - powiedział nam pragnący zachować anonimowość przedstawiciel znanego polskiego artysty hip-hopowego.

Informacje o poszukiwaniu chętnych potwierdza nam też Paweł Hordejuk, menadżer zespołu Happysad. - Wczoraj (wtorek, 23 maja) przed 22:00 odebrałem telefon z TVP z propozycja występu w Kielcach 9 lub 10 czerwca - potwierdza impresario. Przedstawiciel grupy odmówił, bo zespół od dawna ma ten weekend zaplanowany jako wolny, a część członków ma już zarezerwowane wyjazdy na wakacje. Choć nie ukrywa, że propozycja był zdumiony, bo grupa do tej pory do często prezentowanych przez telewizję publiczną nie należała.

Jak udało nam ustalić, telefon z TVP odebrało w ostatnich dniach większość menadżerów ważniejszych polskich artystów. Duża część z nich, po konflikcie wokół 54 KFPP w Opolu nie podejmuje jednak z telewizją publiczną rozmów.

Do TVP wysłaliśmy zapytanie o charakter planowanych w Kielcach koncertów oraz o ewentualny plan transmisji. Na razie czekamy na odpowiedź.