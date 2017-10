Prawdziwa gratka dla fanów Johnny’ego Deppa, Alice Coopera i Joe Perry’ego. Trio znane jako Hollywood Vampires wystąpi po raz pierwszy w Polsce. Koncert odbędzie się 12 czerwca 2018 roku na warszawskim Torwarze

Historia zespołu sięga lat 70., gdy grupa prawdziwych rock’n’rollowców przemierzających nocami bary Los Angeles nazwała się Hollywood Vampires. Frontmanem został Alice Cooper, do którego dołączyli: Harry Nilsson, John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon i Micky Dolenz. Nic dziwnego, że tak utalentowana grupa szybko obrosła legendą, a ich wybryki odeszły w zapomnienie. Czterdzieści lat później Alice Cooper wskrzesił Hollywood Vampires w towarzystwie Joe Perry’ego i Johnny’ego Deppa, nawiązując do dokonań poprzedniego składu i zapraszając wiele innych znanych nazwisk do współpracy nad wydanym w 2015 roku albumem. Lista ta jest imponująca: Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Joe Walsh, Perry Farrell, Brian Johnson z AC/DC, Robby Krieger z The Doors czy Kip Winger z Winger. Podczas występów na żywo do Coopera, Perry’ego i Deppa często dołącza Duff McKagan z Guns’N’Roses (bass), Matt Sorum (perkusja) i Tommy Hendriksen (trzecia gitara).

Gitarzysta Johnny Depp / Shutterstock

Bilety w cenie od 179 zł już w sprzedaży na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl. W sprzedaży dostępne są również pakiety hospitality. Podczas koncertu w Warszawie fani będą mieli okazję wysłuchać największych rock’n’rollowych hitów w wykonaniu Alice Coopera, Joe Perry’ego i Johnny’ego Deppa