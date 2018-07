Redakcja Dziennik.pl

Do pierwszej edycji „Lato z radiem Festiwal” zaproszono 16 czołowych artystów polskiej sceny muzycznej. Na scenie „Polski Top” zaprezentują się: Brodka, Coma, Fisz Emade, Kortez, Ørganek, Smolik / Kev Fox i Krzysztof Zalewski, a na scenie „Idzie nowe” wystąpią: Król, MaJLo, Oxford Drama, Rebeka, Tulia, Barbara Wrońska, xxanaxx i Daria Zawiałow.

„Wydaje mi się, że nie udało się jeszcze nikomu zgromadzić na jednej scenie tak wielu artystów, których definiuję, jako artystów trójkowych To jest bardzo dziwne określenie, bo nie znajdziemy go w żadnym słowniku, ale jest to z całą pewnością wyznacznik jakości, otwartości artystycznej, pewnego eksperymentowania i tego, że to, co ci artyści robią, jest świeże, niepowtarzalne i odważne” – powiedział Piotr Metz, dziennikarz radiowej Trójki, który objął kierownictwo artystyczne nad festiwalem.

Bez precedensu na polskiej scenie muzycznej było losowanie kolejności występów artystów. „Ponieważ skład wykonawców jest w przypadku obydwu scen jednorodny - jeśli chodzi o status artystyczny, o dokonania - wpadłem na taki pomysł, bo wydawało mi się, że to jest jedyne sprawiedliwe rozdanie. Skoro to ja układałem wykonawców, to postanowiłem po prostu ułatwić sobie pracę i skończyć z animozjami, kto przed kim występuje. O dziwo, wszyscy artyści uznali, że to świetny pomysł i podporządkowali się ślepemu losowi. Nie wiem, jaką minę będzie miała Monika Brodka, która wylosowała jedynkę, niemniej myślę, że się po prostu uśmiechnie, no chyba, że ktoś się z nią zamieni” – przyznał Metz.

Metz poprowadzi wydarzenie razem z innymi dziennikarzami muzycznymi Polskiego Radia, wśród których znaleźli się: Anna Gacek, Ula Kaczyńska, Agnieszka Szydłowska oraz Piotr Baron, Marcin Kusy, Marek Niedźwiecki, Damian Sikorski, Piotr Stelmach, Paweł Sztompke, Hirek Wrona i Tomasz Żąda.

Redaktorzy Polskiego Radia ze specjalnego studia festiwalowego będą przekazywać relacje na anteny Jedynki, Trójki, Czwórki i PR24, a portal PolskieRadio.pl przeprowadzi streaming wideo z obu festiwalowych scen.

Umowę o wspólnej organizacji „Lato z Radiem Festiwal 2018” podpisali prezes zarządu Polskiego Radia Jacek Sobala oraz prezydent miasta Gdynia Wojciech Szczurek, podczas konferencji zorganizowanej 11 lipca w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie. W jej trakcie odbyło się również losowanie kolejności występów artystów.