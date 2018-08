Redakcja Dziennik.pl

„Dobry, zły i brzydki”, „Dawno temu w Ameryce”, „Cinema Paradiso”, „Misja”, „Koneser”, „Frantic”, „Nienawistna Ósemka” i ogrom innych obrazów – muzyka autorstwa Ennio Morricone wzrusza, dostarcza emocji i budzi wspomnienia wielu generacji widzów i melomanów, a jego koncerty to międzypokoleniowe spotkania fanów najpiękniejszych melodii.

Kompozytor przyjeżdża do Polski by wspólnie z polskimi fanami świętować swoje dziewięćdziesiąte urodziny. Zdobywca Oscara, twórca muzyki do ponad 500 filmów, autor niezapomnianych melodii i motywów wystąpi w towarzystwie Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, chóru i wybitnych solistów.

Bilety w cenie od 179 złotych już trafiły do sprzedaży.