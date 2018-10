Tool to jeden z najważniejszych zespołów grających mocną, ostrą muzykę. Zadebiutował w 1993 roku albumem "Undertow". W 2006 roku do sklepów trafiła jak na razie ostatnia płyta formacji, zatytułowana "10.000 Days". Od tamtego czasu plotki dotyczące nowego materiału zespołu rozpalają wyobraźnię fanów. Czy przyjazd do Polski oraz europejska trasa koncertowa jest jednocześnie zapowiedzią, że nowy album trafi do sklepów - tego nie można potwierdzić.

Bilety na Impact Festival 2019 w cenie od 230 zł dostępne będą w ogólnej sprzedaży od piątku, 26 października od 10.00 na LiveNation.pl. Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników strony LiveNation.pl ruszy w środę, 24 października o 10.00 i potrwa do czwartku, 25 października do 18.00.