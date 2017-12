Young Multi to przykład na to, że odpowiednia popularność w internecie jest w stanie zdziałać wszystko. Na drugim miejscu mamy zjawisko sezonowe, czyli świąteczny album. Trzecia pozycja to fenomen Korteza – warto dodać, że wciąż wiele rozgłośni radiowych muzyki artysty nie prezentuje.

U2 z nową płytą debiutuje na czwartym miejscu. Można to odczytywać jako porażkę, choć z drugiej strony – prawdę o tym, ile osób chce kupić płytę poznamy dopiero po kilku tygodniach sprzedaży, która może być wzmocniona przez tych, którzy poszukują prezentu last minute.

W pierwszej dziesiątce mamy wysyp nowości. Pojawiają się tu także nowy Bednarek, W.E.N.A. oraz składanka Święta bez granic 2017. I niesamowicie wygląda stosunek polskiej muzyki do zagranicznej. W tym tygodniu wygrywamy 7:3.

Widać wyraźnie, że wraz z nadejściem z jednej strony jesiennego wysypu premier, a z drugiej strony sezonu prezentowego do głosu mocniej doszli polscy raperzy. Pokazuje to jasno, kto w polskiej muzyce rozdaje karty.

Oto najnowsze notowanie.

Objaśnienia skrótów:

n - nowość

Z - złota płyta

P - platynowa płyta

D - diamentowa płyta

1. (n) Young Multi – Nowa Fala

2. (n) Różni wykonawcy – Christmas & The City Vol. 2. Platinum Edition

3. Kortez - Mój dom (Z)

4. (n) U2 – Songs of Experience

5. Paluch – Złota Owca (Z)

6. (n) Bednarek – Talizman

7. Różni wykonawcy – Męskie Granice 2017

8. (n) W.E.N.A. – Niepamięć

9. (n) Różni wykonawcy – Święta bez granic 2017

10. Ania Dąbrowska – The Best Of (Z)

11. Różni wykonawcy – Empik prezentuje – Best Christmas Hits (Z)

12. Ed Sheeran – Divide (3xP)

13. Maciej Maleńczuk – Maleńczuk gra Młynarskiego

14. Sound’N’Grace – Życzenia

15. (n) Pokahontaz – Reset

16. (n) Chada – Recydywista

17. Hey – CDN

18. Donguralesko – Dom otwartych drzwi

19. (n) Artur Sikorski – Okrąg

20. Andrzej Piaseczny – O mnie, o tobie, o nas

21. (n) Róźni wykonawcy – Marek Niedźwiecki – muzyka ciszy 5

22. Jaromir Nohavica – Poruba

23. Muzyka filmowa – Listy do M.3

24. Kuba Badach – Oldschool

25. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij od Bacha (Z)

26. (n) Jetlagz – WSK8OFMND

27. Leszek Możdżer & Holland Baroque – Earth Particles

28. (n) Różni wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka (Christmas Vol. 2)

29. Otsochodzi - Nowy kolor

30. Edyta Górniak – The Best Of

31. Anita Lipnicka & The Hats – Miód & Dym

32. Stanisława Celińska – Świątecznie

33. Jessie Ware – Glasshouse

34. Ed Sheeran – X (D)

35. Imagine Dragons – Evolve (Z)

36. Sting – 57TH & 9TH (P)

37. Sławomir – The Greatest Hits

38. Paweł Domagała – Opowiem ci o mnie (Z)

39. Quebonafide – Egzotyka (P)

40. Różni wykonawcy – Siesta XIII – Prezentuje Marcin Kydryński

41. Taco Hemingway – Szprycer (Z)

42. TGD – Kolędy świata 2

43. Ania Dąbrowska – Dla naiwnych marzycieli (2xP)

44. Queen – The Platinum Collection – Greatest Hits I,II & III

45. Różni wykonawcy – Męskie granie 2016 (P)

46. Kortez – Bumerang (2xP)

47. Depeche Mode – Spirit (2xP)

48. (n) Arab – Kosmos

49. George Michael – Twenty Five (2xP)

50. Lady Pank – Zimowe Graffiti 2