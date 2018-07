Raporty opublikował dziś ZPAV.

W pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedawanych płyt w Polsce za pierwsze półrocze 2018 roku nie mam ani jednej zagranicznej płyty. W pierwszej dwudziestce znajdziemy trzy (Ed Sheeran, Imagine Dragons i prawie Polak Jaromir Nohavica) oraz dwie składanki.

Patrząc na całą setkę nie można stwierdzić inaczej: to jest nokaut. Aż 67 płyt to nagrania polskich artystów (wliczyliśmy tu też składankę Męskie Granie). Muzyka anglosaska, której w naszym kraju przez tyle lat się bano, została w naturalny sposób wyparta – to tylko 16 płyt, z czego większość to składanki klasyków, jak Tina Turner, Leonard Cohen czy Guns ‘N Roses.

Pierwsze trzy miejsca to polski hip-hop. W pierwszej dziesiątce artystami, którzy do tego nurtu nie należą są Sławomir, Kortez, Lao Che i Zbigniew Wodecki.

Nową muzykę można usłyszeć w radiu, ale i tu zaczyna się coś zmieniać. Przez lata dominował tu pop, electropop właśnie anglosaski. Słowa nie miały znaczenie, ważne było onomatopeiczne jęki, które bezrefleksyjnie można było powtarzać, nie zważając na ich sens i znaczenie. Oczywiście piosenki z tekstem cały czas są w tyle zestawienia, ale pierwsze dwa miejsca zajęła już muzyka polska. Co więcej – zarówno wspólne nagranie Feel oraz Landberry oraz Grommego to autentyczne przeboje, które obroniły się radiową jakością.

Ciekawie robi się, gdy popatrzymy w dół zestawienia najczęściej prezentowanych polskich piosenek. „Wszystko jedno” Video, „Zanim pójdę” Happysad czy „Dzień dobry kocham Cię” zespołu Strachy na Lachy. Radiowcy – rozumiejąc wybitną przebojowość wspomnianych nagrań – naprawdę Wasza znajomość nowych polskich piosnek (nawet wymienionych zespołów) kończy się na tych nagraniach?

NAJCHĘTNIEJ KUPOWANE PŁYTY I PÓŁROCZA 2018 ROKU

1. Taconafide Soma 0,5Mg Taconafidex / E-Muzyka / Step Hurt

2. O.S.T.R. W Drodze po Szczęście Asfalt Records / Asfalt Distro

3. Kękę To Tu Takie Rzeczy Label / Olesiejuk

4. Sławomir The Greatest Hits Sonicca / Agora

5. Kali, Flvwlxss V8T Ganja Mafia Label / Step Hurt

6. Pro8L3M Ground Zero Mixtape Rhw Records / Step Hurt/E-Muzyka

7. Kortez Mój Dom Jazzboy Records / Olesiejuk

8. Lao Che Wiedza o Społeczeństwie Mystic Production / Mystic Production

9. Zbigniew Wodecki The Best - Zacznij od Bacha Mtj Agencja Artystyczna / Mtj Agencja Artystyczna

10. Zbigniew Wodecki Złota Kolekcja - Zacznij od Bacha Pomaton / Warner Music Poland

11. Zbigniew Wodecki Dobrze, że Jesteś Agora / Agora

12. Różni wykonawcy Smooth Jazz Cafe 17 Magic Records / Universal Music Polska

13. Paluch Złota Owca B.O.R. Records / Step Hurt

14. Ed Sheeran Divide Warner Music Uk / Warner Music Poland

15. Imagine Dragons Evolve Universal / Universal Music Polska

16. Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch 1976: A Space Odyssey Agora / Agora

17. Ania Dąbrowska The Best Of Sony Music Entertainment Polska

18. Hinol, Polska Wersja Mej Duszy Dziecko District Area / My Music

19. Różni wykonawcy Empik Prezentuje - Best Love Songs Sony Music Entertainment Polska

20. Jaromir Nohavica Poruba Magic Records / Universal Music Polska

21. Sting & Shaggy 44 / 876 A&M Records / Universal Music Polska

22. Stanisława Celińska Malinowa… Musicom / E-Muzyka

23. Quebonafide Egzotyka Quequality / Step Hurt

24. The Doors The Very Best Of Warner Music / Warner Music Poland

25. Różni wykonawcy Męskie Granie 2017 Polskie Radio / Olesiejuk

26. Taco Hemingway Szprycer Asfalt Records / Asfalt Distro

27. Krzysztof Zalewski Zalewski Śpiewa Niemena Kayax / Warner Music Poland

28. Dwa Sławy Coś Przerywa X2 / Step Hurt/E-Muzyka

29. Małach Proverbium Prosto / Olesiejuk

30. Tina Turner Tina Live! Parlophone / Warner Music Poland

31. Różni wykonawcy Bravo Hits Zima 2018 Magic Records / Universal Music Polska

32. Artur Andrus Sokratesa 18 Mystic Production / Mystic Production

33. Justin Timberlake Man Of The Woods Sony Music Entertainment Polska

34. Ten Typ Mes Rapersampler Alkopoligamia / Agora

35. Sylwia Lipka Fala / Wave My Music / My Music

36. Bonson Bonson Postanawia Umrzeć Stoprocent / My Music

37. Muzyka Filmowa Fifty Shades Freed Other Pop / Universal Music Polska

38. Malik Montana Tijara Gm2L/ My Music

39. Kortez Bumerang Jazzboy Records / Olesiejuk

40. Guzior Evil_Things Quequality / Step Hurt

41. Różni wykonawcy Męskie Granie 2017 - Dogrywka Polskie Radio / Olesiejuk

42. Uniatowski Metamorphosis Agora / Agora

43. My3 My3 Izabelin / Universal Music Polska

44. Tede & Sir Mich Noji Wielkie Joł / My Music

45. Leonard Cohen The Essential Leonard Cohen Columbia / Sony Music

46. Różni wykonawcy Mój Empik - Moja Muzyka: Muzyka Filmowa Vol.2 Magic Records / Universal Music Polska

47. Sylwia Przybysz Czas My Music / My Music

48. Bednarek Talizman Space Records / E-Muzyka

49. Jazz Band Młynarski-Masecki Noc w Wielkim Mieście Lado Abc / Agora

50. Illusion Anhedonia Presscom / Universal Music Polska

51. Donguralesko Dom Otwartych Drzwi Szpadyzor Records / My Music

52. Agnieszka Chylińska Forever Child Pomaton / Warner Music Poland

53. Maciej Maleńczuk Maleńczuk Gra Młynarskiego Sony Music Entertainment Polska

54. Bryan Adams Ultimate Other Pop / Universal Music Polska

55. Otsochodzi Nowy Kolor Asfalt Records / Asfalt Distro

56. Queen The Platinum Collection - Greatest Hits I,Ii&Iii Island Uk / Universal Music Polska

57. Chada Recydywista Step Records / Step Hurt

58. Żabson To Ziomal Www / Step Hurt/E-Muzyka

59. Różni wykonawcy Mój Empik - Moja Muzyka: O Miłości Magic Records / Universal Music Polska

60. Guns'N'Roses Greatest Hits Um 3 / Universal Music Polska

61. Tulia Tulia Izabelin / Universal Music Polska

62. Gruby Mielzky Komik z Depresją Szpadyzor Records / My Music

63. Depeche Mode Spirit Sony Music Entertainment Polska

64. Judas Priest Firepower Sony Music Entertainment Polska

65. Różni wykonawcy Mój Empik - Moja Muzyka: Muzyka Polska Vol.4 Mtj Agencja Artystyczna / Mtj Agencja Artystyczna

66. The Rolling Stones Blue & Lonesome Polydor Uk / Universal Music Polska

67. Alvaro Soler Eterno Agosto Universal / Universal Music Polska

68. Lady Pank Lp1 (2018) Agora / Agora

69. Kartky Blackout Quequality / Step Hurt

70. Krzysztof Zalewski Złoto Kayax / Warner Music Poland

71. Rasmentalism Tango Asfalt Records / Asfalt Distro

72. Michał Szpak Byle Być Sobą Sony Music Entertainment Polska

73. Shawn Mendes Shawn Mendes Island Uk / Universal Music Polska

74. Sting 57Th & 9Th Interscope Usa / Universal Music Polska

75. Rest Dixon37 Wnm2 District Area / My Music

76. Greta Van Fleet From The Fires Other Pop / Universal Music Polska

77. Różni wykonawcy Mój Empik - Moja Muzyka: Polska Muzyka Vol.3 Pomaton / Warner Music Poland

78. Borixon Mołotow New Bad Line / My Music

79. Różni wykonawcy Mój Empik - Moja Muzyka: Muzyka Francuska Magic Records / Universal Music Polska

80. Kuba Badach Oldschool Agora / Agora

81. Nocny Kochanek Zdrajcy Metalu Nocny Kochanek / Sonic

82. Dua Lipa Dua Lipa Warner Music Uk / Warner Music Poland

83. Pokahontaz Reset Maxflorec / My Music

84. Dire Straits & Mark Knopfler Private Investigations - The Best Of Mercury / Universal Music Polska

85. Andrzej Stasiuk, Haydamaky Mickiewicz - Stasiuk - Haydamaky Pugu Art/ Agora

86. Varius Manx & Kasia Stankiewicz Ent Agora / Agora

87. Fisz Emade Tworzywo Numer 1 Art2 Music / Asfalt Distro

88. Beth Hart & Joe Bonamassa Black Coffee Mascot / Provogue / Mystic Production

89. Camila Cabello Camila Sony Music Entertainment Polska

90. Margaret Monkey Business Magic Records / Universal Music Polska

91. Dj Decks Mixtape Vol. 6 La Bomba Studio / My Music

92. Sound'N'Grace Życzenia Gorgo Music / My Music

93. Young Multi Nowa Fala Young Family Label / My Music

94. Ed Sheeran X Warner Music / Warner Music Poland

95. Krajewski / Osiecka Strofki Sony Music Entertainment Polska

96. Glaca Zang Grand Revolta / My Music

97. Dawid Podsiadło Annoyance and Disappointment Sony Music Entertainment Polska

98. P!Nk Beautiful Trauma Sony Music Entertainment Polska

99. Taco Hemingway Marmur Asfalt Records / Asfalt Records

100. O.S.T.R. Życie po Śmierci Asfalt Records / Asfalt Distro

NAJCZĘŚCIEJ PREZENTOWANE NAGRANIA W POLSKICH ROZGŁOŚNIACH RADIOWYCH - I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1. Gotowi na wszystko Lanberry, Feel Universal Music Polska

2. Light Me Up Gromee ft. Lukas Meijer Sony Music Entertainment Polska

3. Breathe Jax Jones Universal Music Polska

4. Crazy Lost Frequencies ft. Zonderling Sony Music Entertainment Polska

5. Anywhere Rita Ora Warner Music Poland

6. La Louze Shanguy Magic Records

7. For You (Fifty Shades Freed) Liam Payne ft. Rita Ora Universal Music Polska

8. Wonderland C-BooL C-Wave Records

9. Lullaby Sigala ft. Paloma Faith Sony Music Entertainment Polska

10. All Falls Down Alan Walker Sony Music Entertainment Polska

11. Sad Story (Out Of Luck) Merk & Kremont Universal Music Polska

12. These Days Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen Warner Music Poland

13. Rooftop Nico Santos Universal Music Polska

14. Nic tu po mnie Michał Szczygieł Universal Music Polska

15. Byle jak Margaret Magic Records

16. IDGAF Dua Lipa Warner Music Poland

17 In My Cabana Margaret Magic Records

18 Wolves Selena Gomez ft. Marshmello Universal Music Polska

19 Flames David Guetta ft. Sia Warner Music Poland

20 Łowcy gwiazd Cleo Universal Music Polska

21 Beautiful Trauma P!nk Sony Music Entertainment Polska

22 Niech pomyślą, że to ja Grzegorz Hyży Sony Music Entertainment Polska

23 Zagubiony Enej Warner Music Poland

24 La Cintura Alvaro Soler Universal Music Polska

25 Broken People Logic ft. Rag'n'Bone Man Warner Music Poland

26 Nie mów mi nie Marta Gałuszewska Universal Music Polska

27 Miłość w Zakopanem Sławomir Agora S.A.

28 Echame La Culpa Luis Fonsi ft. Demi Lovato Universal Music Polska

29 Na wszystko przyjdzie czas Agnieszka Adamczewska Universal Music Polska

30 Don't Make Me Wait Sting ft. Shaggy Universal Music Polska

31 One Kiss Calvin Harris ft. Dua Lipa Sony Music Entertainment Polska / Warner Musi Poland

32 Drunk Groove Maruv & Boosin Warner Music Poland

33 I Just Called To Say I Love You Brave C-Wave Records

34 Mad Love Sean Paul ft. David Guetta & Becky G Universal Music Polska

35 Idealnie Sound'n'Grace Gorgo Music

36 Lonely Together Avicii Universal Music Polska

37 Capital Letters (Fifty Shades Freed) Hailee Steinfeld ft. BloodPop Universal Music Polska

38 Til The Sun Rise Up Bob Sinclar ft. Akon Warner Music Poland

39 Z tobą nie umiem wygrać Ania Dąbrowska Sony Music Entertainment Polska

40 Perfect Ed Sheeran Warner Music Poland

41 Tired Bones L.B. One ft. Laenz Magic Records

42 Whatever It Takes Imagine Dragons Universal Music Polska

43 Without You Gromee ft. Lukas Meijer Sony Music Entertainment Polska

44 Melody Lost Frequencies ft James Blunt Sony Music Entertainment Polska

45 Friends Marshmello ft. Anne-Marie Warner Music Poland

46 El Baño Enrique Iglesias ft. Bad Bunny Sony Music Entertainment Polska

47 Dreamer Axwell /\ Ingrosso ft. Trevor Guthrie Universal Music Polska

48 Echo Kaen ft. Ewa Farna Ewoluzone / Warner Music Poland

49 Mayores Becky G ft. Bad Bunny Sony Music Entertainment Polska

50 Say Something Justin Timberlake ft. Chris Stapleton Sony Music Entertainment Polska

51 Out My Mind DJ Antonio Magic Records

52 Havana Camila Cabello ft. Young Thug Sony Music Entertainment Polska

53 Happier Ed Sheeran Warner Music Poland

54 Dobre myśli Sylwia Grzeszczak ft. Liber DL Promo/ Warner Music Poland

55 Stop Me from Falling Kylie Minogue BMG Rights Management / Dream Music

56 More Than You Know Axwell /\ Ingrosso Universal Music Polska

57 Wait (Chromeo Remix) Maroon 5 Universal Music Polska

58 Reggaetón Lento (Remix) CNCO ft. Little Mix Sony Music Entertainment Polska

59 Tell Me Who Vanotek ft. Eneli Magic Records

60 No Tears Left To Cry Ariana Grande Universal Music Polska

61 Time Won’t Wait Filatov & Karas Sony Music Entertainment Polska

62 Sweet & Bitter Kush Kush ft. Marta Gałuszewska Magic Records

63 Sunshine Cat Dealers ft. Lothief & Santti Sony Music Entertainment Polska

64 All Stars Martin Solveig ft. Alma Universal Music Polska

65 Katchi Ofenbach Warner Music Poland

66 No Roots Alice Merton Sony Music Entertainment Polska

67 Unbreakable (Extended) Kalwi & Remi ft. Joe Kellington Universal Music Polska

68 Dancing Kylie Minogue BMG Rights Management / Dream Music

69 Horyzonty Sound'n'Grace ft. Mateusz Ziółko Gorgo Music / My Music

70 Podatek od miłości Kayah i Grzegorz Hyży Kayax Production & Publishing

71 Halo Ziemia Filip Lato Gorgo Music

72 Back to You Selena Gomez Universal Music Polska

73 Hot2Touch Felix Jaehn ft. Hight & Alex Aiono Universal Music Polska

74 Cool Felix Jaehn ft. Marc E. Bassy & Gucci Mane Universal Music Polska

75 Alannah (tak niewiele chcę) Kasia Kowalska Universal Music Polska

76 Attention Charlie Puth Warner Music Poland

77 Like I Do David Guetta ft. Martin Garrix & Brooks Warner Music Poland

78 Feel It Still Portugal. The Man Warner Music Poland

79 Dusk Till Dawn Zayn ft. Sia Sony Music Entertainment Polska

80 Dym Baranovski Warner Music Poland

81 Legendary Welshly Arms Universal Music Polska

82 Tamagotchi TACONAFIDE Taconafidex

83 Skrzydła Zouzy Gorgo Music

84 Mimochodem Anna Wyszkoni Universal Music Polska

85 How Long Charlie Puth Warner Music Poland

86 River Eminem ft. Ed Sheeran Universal Music Polska

87 The Spectre Alan Walker Sony Music Entertainment Polska

88 Sun Comes Up Rudimental ft. James Arthur Warner Music Poland

89 Wszystko jedno Video Universal Music Polska

90 There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes Universal Music Polska

91 More Than Friends James Hype Warner Music Poland

92 Got U (Ready or Not) Kokab Warner Music Poland

93 Shut Up and Dance Walk The Moon Sony Music Entertainment Polska

94 Uzależniony Smolasty ft. Otsochodzi Warner Music Poland

95 Leave a Light On Tom Walker Sony Music Entertainment Polska

96 Dzień dobry kocham Cię Strachy Na Lachy S.P. Records

97 Don't Worry Madcon ft. Ray Dalton Warner Music Poland

98 Familiar Liam Payne ft. J Balvin Universal Music Polska

99 Stolen Dance Milky Chance Lichtdicht Records

100 Zanim pójdę Happysad S.P. Records