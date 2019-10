"Będzie to pierwszy występ tego artysty na Gdańsk Lotos Siesta Festival. Bona, nazywany Stingiem Afryki, wystąpi z nowym programem o inklinacjach afrokubańskich. Jednocześnie przedstawi wraz z towarzyszącymi mu muzykami swą płytę, która w kwietniu przyszłego roku pojawi się na rynku. Będziemy więc gościć nie tylko jednego z najważniejszych muzyków etno jazzu i jednego z największych basistów świata, ale również jako jedni z pierwszych będziemy mogli zapoznać się z muzyką z jego najnowszego albumu" - poinformował we wtorek rzecznik prasowy i organizator imprezy, Maciej Farski.

Dodał, że podczas koncertu w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Richard Bona wystąpi z kubańskim pianistą Alfredo Rodriguezem.

"Znajomość obu muzyków trwa od produkowanego przez Quincy Jonesa albumu +Tocororo+. A dołączy do nich śpiewający perkusista Pedrito Martinez, znany choćby ze współpracy z Brucem Springsteenem, Wyntonem Marsalisem czy Stingiem" - wyjaśnił Farski.

Richard Bona urodził się 28 października 1967 r. w wiosce w centralnym Kamerunie. Specjalizuje się w grze na gitarze basowej, ale gra też na instrumentach perkusyjnych i klawiszowych. Wychował się w rodzinie z tradycjami muzycznymi, śpiewem zajmowali się jego matka i dziadek. Jako 5-latek śpiewał w kościelnym chórze, a sześć lat później rozpoczął naukę gry na gitarze.

W 1989 r. wyemigrował do Niemiec, skąd wyjechał się do Francji, gdzie podjął studia muzyczne, a także grywał w klubach współpracując z takimi muzykami jak Jacques Higelin, Didier Lockwood, Manu Dibango i Salif Keita. W 1995 r. brał udział w nagraniu płyty "My People" Joe Zawinula, po czym wyruszył wraz z nim w światowe tournee.

W 1995 r. muzyk przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie brał udział w nagraniach takich wykonawców jak Larry Coryell, Mike Stern, Herbie Hancock, Chick Corea, Jacky Terrasson, Bob James, Sadao Watanabe, Branford Marsalis, David Sanborn, Regina Carter i Bobby McFerrin.

Bona był członkiem amerykańskiego zespołu Pat Metheny Group.

Pomysłodawcą festiwalu w Gdańsku jest dziennikarz Marcin Kydryński, prowadzący w radiowej Trójce audycję "Siesta", poświęconą muzyce z różnych stron świata. Pierwszy Siesta Festival, przed dziewięcioma laty, został zorganizowany dla uczczenia 10-lecia tego programu.