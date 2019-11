Brass Against to kolektyw artystów prowadzony przez Brada Hammondson’a, który ma na celu stworzenie muzycznego protestu, wzywającego fanów do działania. Chcemy, aby muzyka, którą wykonujemy brzmiała interesująco i rezonowała z emocjami ludzi. Łączymy rocka i ostry hip-hop, żeby grać muzykę, która jest silna i wzmacniająca. Brass Against to wyjątkowa muzyka o politycznym charakterze. Jesteśmy wściekli, zainspirowani, gotowi na zmiany i mamy nadzieję, że nasza muzyka wzmacnia tę samą energię u każdego kto jej słucha.

Bilety w ogólnej sprzedaży dostępne będą od piątku 15 listopada od 9:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl