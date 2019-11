Iggy Pop wystąpi na OFF Festival Katowice w sobotę, 8 sierpnia, na Scenie Perlage. Bikini Kill zagrają w piątek, 7 sierpnia, a Tropical Fuck Storm - w niedzielę, 9 sierpnia.

Lider The Stooges wystąpił w Katowicach ze swoim zespołem siedem lat temu. Teraz przyjedzie zaprezentować przede wszystkim materiał z ostatniej solowej płyty "Free".

"To płyta, na której inni artyści mówią w moim imieniu, ale ja użyczam swojego głosu. Pod koniec tras promujących +Post Pop Depression+ doszedłem do wniosku, że muszę pozbyć się problemu chronicznej niepewności, który od dawna torpedował moje życie oraz karierę. Czułem się również wyzuty z energii. Miałem moment, w którym pragnąłem po prostu włożyć ciemne okulary, odwrócić się i odejść. Chciałem być wolny. Wiem, że to tylko iluzja, a wolność to jedynie poczucie; jednak całe swoje życie spędziłem w przekonaniu, że to uczucie jest wszystkim, do czego warto dążyć – niekoniecznie szczęście czy miłość, ale właśnie wolność. Dlatego album +Free+ po prostu mi się przydarzył, a ja na to pozwoliłem" - powiedział Pop o "Free".

W nagraniach wzięli udział m.in. amerykański trębacz Leron Thomas oraz kompozytorka, gitarzystka i reżyserka Sarah Lipstate występująca jako Noveller.

Australijską formacja gitarowa Tropical Fuck Storm ma na koncie dwie płyty, "A Laughing Death in Meatspace" i "Braindrops". Dużo dłuższą karierę ma na koncie punkowy amerykański zespół Bikini Kill. Ich początki sięgają lat 90.

"+Jesteśmy Bikini Kill i domagamy się natychmiast dziewczyńskiej rewolucji!+ – oto słowa, którymi ten amerykański zespół przedstawił się światu na debiutanckiej epce, wyprodukowanej przez Iana MacKaye’a (Fugazi) i wydanej jesienią 1992 roku. Feministyczny punk rock w maczystowskiej – szczególnie w tamtym czasie – kulturze rocka był głosem nowym i ważnym. Był iskrą, która rzeczywiście roznieciła większy i jaśniejszy płomień" - napisali o Bikini Kill organizatorzy festiwalu. Po kilku latach przerwy zespół powrócił na scenę.

OFF Festival Katowice 2020 odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów.